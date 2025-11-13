駁林佳龍、吳釗燮內鬥 沈伯洋「合作比較多」：鬥爭可能是捕風捉影

政治中心／綜合報導

針對週刊指稱外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「內鬥」一事，沈伯洋認為鬥爭可能是捕風捉影。（組合圖／資料照）

《鏡週刊》12日報導指稱，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮爭主導權「內鬥」，更稱國安會議繞開林佳龍、外交部篩選給國安會的外交電報等情事。對此，到德國國會，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會的民進黨立委沈伯洋被問到此事時表示，就他自己的觀察，合作還是比較多，鬥爭這事情有可能是捕風捉影。

對於此項傳聞，國安會12日表示，這項報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。

林佳龍接受網路節目專訪時，主持人詢問「你跟吳釗燮關係還好嗎？」以及對於「既生龍、何生燮」的看法。林佳龍直言「那個都是想要挑撥離間」，他與吳釗燮就是分工合作，他擔任外交部長，無論是總統授權或是憲政上的角色，他把外交部長做好，「外交部長做好，國安會也會更好；國安會做好，外交部也會更好，我們都是政府的團隊。」

人在德國的沈伯洋被問到林佳龍與吳釗燮是否有內鬥、心結時回應表示，「就我自己觀察，『合作還是比較多』，這次美琴副總統來這邊（歐洲），就可以看到國安會跟外交部通力合作下的結果，我覺得外界會傳言各式各樣的他們競爭關係，兩邊我也都認識，我時常感覺到他們在不同的議題上非常熱烈討論，『鬥爭這事情有可能是捕風捉影』」。

針對有報導稱林佳龍吳釗燮內鬥，沈伯洋在德國受訪表示，就他自己的觀察，合作還是比較多，鬥爭這事情有可能是捕風捉影。（圖／翻攝畫面）

