駁林俊憲「搞錯方向」！陳亭妃喊：我很聽賴總統的話

2026年民進黨台南市長初選激戰正酣，綠委林俊憲近日喊話國民黨、民眾黨不要介入民進黨的初選，並直指競爭對手立委陳亭妃過去兩次背叛民進黨，如果未來出線要怎麼「團結」？對此，陳亭妃今天（28日）表示，林俊憲搞錯方向了，「我很聽話的，我聽賴清德主席的話、賴總統的話。」

陳亭妃。（圖／中天新聞）

陳亭妃今天受訪時表示，她認為林俊憲搞錯方向了，「因為我是立委，跟議長什麼關係？跟議長選舉有什麼關係？我覺得他搞錯方向了。」當然在台南有發生過很多的事情，但她也不會把所有的事情轉嫁在其他人的身上。

林俊憲。（圖／林俊憲提供）

陳亭妃指出，賴總統一直強調，進入初選之後大家都是大步向前，把自己要做的告訴民眾、告訴台南市民，而不是去做任何批評攻擊，「我很聽話的，我聽賴清德主席的話、賴總統的話」，我們希望用更多的時間，展現自己要對台南做的事情，「我每次專訪，要講自己都不夠了，怎麼會去講別人呢？所以我覺得這就是有沒有準備好的一個狀況。」

賴清德。（圖／中天新聞）

陳亭妃說，大家看所有的民調，國民黨最怕的是她，國民黨立委謝龍介最怕的也是她，「國民黨怎麼會幫我？這就是一個選舉招數嘛。」我們一定要贏得2026的選舉，而且是要做最大的桶箍，這個「桶箍」是要能夠吸取國民黨的票、民眾黨的票、無黨的票、民進黨的票，才能像過去賴清德總統連任市長的時候有72.9%的得票率，這才是賴總統給我們很好的一個示範。在這個時間點，這就是一個過程，她會好好的把自己能夠勝任台南市長的一面呈現給大家。

