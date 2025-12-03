駁柯文哲買辦公室洗錢 陳佩琪還原真相：我們才是權利受損方

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪3日於臉書指出，檢察官在搜索票上列舉他們夫妻「貪汙」的事證，其中一點是購買林森南路辦公室與財力不符，以及該辦公室租客A先生開設的公司有合夥股東李X鐸，是沈慶京的舊識，指控柯文哲透過李X鐸與沈慶京密謀利用京華城圖利，但她還原真相表示，其實他們才是權利受損的一方，卻被指控汙錢、洗錢。

陳佩琪指出，租客A先生租用該辦公室已十多年，在柯文哲從政前就已承租；她購買時僅與屋主兄弟見過幾次面，柯文哲不曾到過該辦公室，更未見過租客，也不認識租客公司的合夥人。她強調，自己直到簽續租約時才與租客A碰面，見面時間僅一小時，全程有數名房仲人員陪同在場，簽完就各自離開，後來也沒再碰過面。

陳佩琪再提到，辦公室被搜索後，租客A聲稱名譽受損，藉此理由僅支付1.5個月房租就不再付租金，甚至霸占辦公室不搬達半年之久；目前租客A尚欠租金和違約金約百萬元，並解散公司趁機賴帳。對此，她強調自己是權利受損的一方，檢察官卻指控他們汙錢、洗錢。

陳佩琪也表示，民眾黨的選舉補助比照民進黨三分之二給候選人使用，檢察官認定這是貪汙鐵證，因此搜索住家，柯文哲已被羈押一年。她質疑，搜索兵分54路，卻前往未列在54路搜索範圍內的地點進行搜索，反問律法是否可以如此執行，批評「興之所致，就散步去搜了」。

針對柯文哲被搜到女星清涼照、women夾等物品，陳佩琪表示不在意，只要不是搜到「正宮不在，而是小三在家就好了」。她話鋒一轉提及總統賴清德，稱「他案底不少耶，搞不好也有清涼照、women夾哩、甚或其他驚人的東西也說不定」。

