駁柯騙票說 游淑慧喊「支持蔣萬安」：為政不在酸言鬥嘴

柯文哲(左)砲打藍綠展現姿態，但不少人都表態支持蔣萬安(右)的營養午餐政策。（合成圖／示意圖／資料照）

民眾黨前主席柯文哲18日開砲批台北市長蔣萬安推營養午餐免費政策是「騙票」，引發爭議；藍軍對此反彈強調：要罵就去罵民進黨。國民黨台北市議員游淑慧直言，為政不在酸言鬥嘴，台北市住不易，這個政策切中需求，民眾、議員不分黨派都支持蔣萬安。

游淑慧今(19日)發文表示，從政策面來看，蔣萬安市長的學童政策，無論是喝鮮奶或營養午餐，議員不分藍綠白，多數都是支持與肯定的。從政治面來看，這更是難得一見，藍營政治領袖提出一項政策，能夠打得民進黨人仰馬翻，卻又不得不憋著氣跟進的好政策。光是這一點，就值得拍手叫好。民進黨罵，她可以理解；但柯前市長酸，又是為了什麼？為什麼這個政策會引發這麼大的效應與討論？

游淑慧強調，因為大家心裡都很清楚，這是一個重要、而且切中需求的政策。在當前台灣的現實下，把錢花在孩子身上、花在支撐年輕父母身上，多數人都會認為：再多都不為過。尤其台北市「住不易」，也「活艱難」。房價高、物價高，各項人力與服務成本都高。過去台北市花在社會住宅興建上的成本上千億，未來的管理、維護、折舊成本更是難以計算。雖然實際受益人數可能不到五萬，但很少有人去質疑「值不值得」。因為大家都理解：為了讓年輕人住得起台北，再多預算，也只能咬著牙做。「但，住得起，也要活得好！」

游淑慧質疑，鮮奶與營養午餐所花的經費，不到社宅興建成本的百分之5，卻能讓2、30萬名孩子與父母直接受益。這樣的預算投入，真的不值得嗎？如果柯文哲連興建果菜市場、漁市場都可以花個1、200億元，怎麼會覺得一年花1、20億元，讓孩子每天在學校沒負擔吃一餐飯，是浪費？柯或許無法體會，對一般薪資家庭而言，每個月能夠省下一點點支出，是一口氣的輕鬆，是一個難得的微笑。

游淑慧直言，她相信，2026年的台灣選民，不會輕易被任何政策「買票」。但他們分得清，誰真正關心他們，誰真正理解他們的需要。「取之於民、用之於民，天經地義！」她直呼，為政不在多言，為政更不在酸言鬥嘴，「支持蔣萬安，堅定向前走！」

