駁棄台論 林佳龍：台灣不是美中談判籌碼

美國總統川普(Donald Trump)日前訪問亞洲並與中國領導人習近平會談，各界關注台灣是否成為美中談判籌碼，外交部長林佳龍今天(5日)在立法院答詢表示，「川習會」未觸及台灣，「沒有意外發生」是因為台、美之間的溝通良好，且觀察川普這次亞洲行程，更可清楚美國對台政策的穩定延續，台灣就是美國重要的經貿夥伴。



關於「川習會」後的台美關係，外交部長林佳龍在立法院表示，美方透過高層一致立場與公開言論，展現對台支持的穩定延續，且「川習會」沒有談到台灣議題，更可知台灣的角色絕不是所謂「談判籌碼」。

林佳龍強調，他一直對台美關係很有信心，各界可以關心但不需過度擔心，林佳龍說：『(原音)過去有一些人在操弄的棄台論、疑美論，其實經過這一波川普來到亞洲出席東協跟APEC，然後也召開很多包括川習會等，我想應該大家會比較清楚川普總統他們對台灣的政策，這次當然沒有意外發生，都是因為台美很好的溝通。』

廣告 廣告

關於今年9月聯大開議期間是否前往紐約出席活動一事，外交部長林佳龍首度公開表示，「這是第一次在聯合國大會期間，台灣的外交部長到紐約，而且出席周邊的活動」，並強調「這是很大的進展」。

美國媒體CNN日前報導此事時指美方沒有「官員」到場參加這場活動，外交部回應表示當天有許多美國及多國的「重量級人士」，但基於雙方默契不便多做評論；而林佳龍在答詢時更直指這是一種認知作戰，外交部會對此做好媒體識讀。