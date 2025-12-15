駁標案量身訂做！ 顧立雄罕動怒：計較名字能讓它履約？

台北市 / 綜合報導

室內裝修公司「福麥國際」取得國防部上億火藥原物料標案引發討論，國民黨質疑國防部為特定廠商量身定做標案。今（15）日國防部長顧立雄受訪罕見動怒，強調廠商只需要符合「有合法設立證明、納稅證明、從事國際貿易」3項資格就能投標，更反問為什麼需要知道公司叫什麼名字？被點名的福麥公司也聲明回應，早在得標前就已取得美國軍工大廠獨家授權，得標過程禁得起檢驗。

國防部長顧立雄說：「一再的用一些誇大不實的這些指控，我們國防部絕對經得起檢驗。」國防部長顧立雄受訪罕見動怒，全因台南福麥國際室內裝修公司，標得國防部5.9億RDX炸藥，及1.2億元HMX炸藥採購案，就遭在野質疑怎麼會由，沒經驗的廠商獲得標案。

國防部長顧立雄說：「20年來，所有火藥原物料這樣子類似案件的進口，沒有為任何一家公司量身訂做，我們設立一定的資本額就會讓它容易履約嗎，我們去計較公司名字就會讓它能夠履約嗎。」

顧立雄強調國防部對類似案件，全都採公開招標僅要求廠商，要有合法設立證明納稅證明，有從事國際貿易等3項資格，福麥也聲明回應，RDX目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易且早在得標前，福麥就已經取得美國軍工大廠SAE，為期10年的台灣獨家代理權，得標過程禁得起檢驗。

立委(民)沈伯洋VS.國防部長顧立雄說：「我們的國防有更多的，這些民間的產業能夠來加入，我們就是要廣徵商源，讓所有有能力的，都不會因為受到這些門檻而受到不當的限制，而事實上，它能夠交貨才是整個問題的重點。」廠商是否合法合規，外界一一檢視，國防部強硬回擊說明。

