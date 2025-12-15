駁為福麥量身訂做 顧立雄動怒：限制資本額、計較公司名字就能讓廠商履約？

國防部長顧立雄今（15日）赴立法院外交國防委員會說明，會前受訪時動怒稱，過去20年來火藥原物料進口條件都相同，難道設定一定資本額、計較公司的名字就會讓廠商能夠履約嗎？（圖／鄒保祥攝）

資本額僅1900萬元的台南福麥國際室內裝修公司，得標國防部5.9億元RDX海掃更（俗稱旋風炸藥）採購案，引發在野質疑。國防部長顧立雄今（15日）赴立法院外交國防委員會說明，會前受訪時動怒稱，過去20年來火藥原物料進口條件都相同，難道設定一定資本額、計較公司的名字就會讓廠商能夠履約嗎？

顧立雄今早受訪表示，除了軍備局以外，國內廠商沒有自制產能的火藥原物料，往前溯查20年，全採公開招標，廠商資格就是要有合法的設立證明、納稅證明，及從事國際貿易業。

「就這3項資格，20年來所有火藥原物料類似案件的進口，沒有任何改變。」顧立雄強調，沒有任何一家公司量身訂做，都是採公開招標的程序，資格也都是維持如此，而這些火藥原物料的重點在於能否履約，及權益如何維護。

顧立雄說，火藥原物料要能夠取得，必須要有當地政府的輸出許可證明文件，也得繳交原廠證明文件，取得經濟部進出口同意後，運抵台灣要經過專業單位品質檢驗等，通過之後才能拿到錢，沒辦法通過就拿不到錢。

顧立雄強調，廠商願意投標就要繳交押標金，為預算金額的3％，得標則繳交預算金額5％作為履約保證金，一旦無法取得輸出許可、原廠證明以及通過品質檢驗，就會被解約、沒收履約保證金，還要停權。

「國防部這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊！」顧立雄表示，這樣需要管這個公司叫什麼名字、資本額是多少嗎？重點在於公司有把握拿到當地政府的輸出許可證明文件，拿得到原廠地的證明，且品質經得起政府檢驗，才會來交貨。

「設定一定資本額、計較公司的名字就會讓廠商能夠履約嗎？」顧立雄情緒越來越激動，表示尤其火藥原物料都是當地政府嚴格管制，在俄烏戰爭之後，都以提供當地為優先，取得並不容易；再加上國家處境特殊，因此政府才要廣徵商源。

顧立雄最後強調，若一再以誇大不實的這些指控，讓取得重要戰備物資更加困難，讓戰備準備無法得到進一步的落實，傷害到國家安全，這是大家不願意看到的，國防部絕對經得起檢驗。



