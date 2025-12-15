駁為福麥量身訂做！ 顧立雄怒問：設立資本額、管公司名會讓它履約嗎

來自台南的福麥國際室內裝修公司，資本額僅1900萬，卻得標國防部5.9億元RDX炸藥（旋風炸彈）標案，引發在野質疑質疑背後有「靠山」，有網媒更影射是「賴友友」，對此，國防部長顧立雄今（15）天強調國防部禁得起考驗，並動怒反問，設立資本額、管公司名字會讓他容易履約嗎？誇大不實的指控傷害到國家安全。

顧立雄上午赴立院備詢，並於會前接受媒體聯訪，針對今日國防部的招標爭議，他首先指出，經往前溯查了20年，除軍備局之外，國內廠商火藥、原物料自國外進口的案件全部都是採「公開招標」，廠商資格的規定分別是合法設立證明、 納稅證明以及從事國際貿易業這3項，20年來所有火藥原物料進口標案都沒有改變，沒有為任何一家公司量身訂做。

顧立雄說，重點在於廠商最後能不能履約，以及權益如何維護，要取得火藥、原物料，廠商必須取得當地政府的輸出許可證明文件，也必須繳交原廠的證明文件，取得經濟部的進出口同意，運抵台灣也須經過專業單位品質檢驗，上述通過之後，廠商才能夠拿得到錢，沒有辦法通過就無法拿到。

顧立雄說明，合約設計是在招標階段，廠商願意投標就要繳交押標金，也就是預算金額的3％，得標的話就要繳交預算金額的5％作為履約保證金，因此，廠商一旦沒有辦法取得輸出許可證明文件、相關原廠證明文件，或者沒有經過品質檢驗，就會面臨被解約，沒收履約保證金，甚至要被停權。

顧立雄反問，「我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊，那這樣我需要管這個公司叫什麼名字、資本額是多少嗎？」重點在於廠商一定要有把握拿到當地政府的輸出許可證明文件、原廠地證明，以及品質經得起考驗，他才會來交貨、完成履約。

顧立雄怒問，「那我們需要設立什麼其他的門檻呢？設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」廠商只要能夠從事國際貿易業，拿得到當地政府的許可證明文件、原廠證明文件，交貨品質都沒有問題，軍方拿到貨才會付款，當然是有把握的廠商才會承攬標案。

顧立雄接著強調，這些火藥原物料都是當地政府嚴格管制的，在俄烏戰爭之後都是以提供當地為優先，取得並不容易，再加上我們國家的環境處境特殊，取得本來就不容易，因此才要廣徵商源，讓所有有能力的人都能夠進來，廠商承攬就要衡量自己是否有辦法履約。

顧立雄激動表示，一再地用誇大不實的指控，讓重要戰備物資的取得更加困難，戰備整備沒有辦法得到進一步的落實，傷害到國家安全，這是我們不願意看到的，國防部絕對經得起檢驗，也再次呼籲所有願意參與國防工業的廠商，有能力來幫忙取得相關原物料的廠商，持續為攸關國家安全的工作繼續努力。

現場媒體追問，目前福麥的履約狀況如何？顧立雄回應，現在只是剛開始的決標階段，接下來會按契約來走。而對於國民黨桃園市議員凌濤、國民黨前發言人鄧凱勛、楊智伃今日一早前往台北地檢署告發國防部軍火採購案，顧立雄表示，對於任何在野黨的監督都虛心接受，就如剛剛所提到的，國防部禁得起檢驗，願意接受任何的調查也願意配合。

另外，由於福麥公司設立於台南，國民黨立委指控，台南已經變成「軍火大鎮」，顧立雄說，如剛剛所講的，從事公開招標的時候不會去管這個公司登記住址在哪，符合合法公司、納稅證明、國際貿易營業項目3項資格就可以投標。

至於是否有「賴友友」相關派系？顧立雄駁斥強調，我們清查過去20年的類似的案例，都是採如此的公開招標方式、投標資格，也都有很多不同家的公司來進行投標。

