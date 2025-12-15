駁為「福麥」量身打造標案 顧立雄罕見動怒

國防部長顧立雄今日（15日）在立法院針對福麥公司承攬國軍5.9億炸藥採購案進行專案報告前，罕見表達強烈不滿情緒。他澄清國防部火藥採購案的投標廠商資格20年來從未變更，強調最終能否履約交貨才是評估重點，而非公司名稱或資本額大小。然而，國民黨立委王鴻薇持續爆料，指控資本額僅10萬元的鴻章茶葉公司竟能標得國防部資安相關的電腦設備維護案，質疑採購制度的公正性。

（圖／TVBS）

顧立雄在會前受訪時明確表示，國防部火藥採購案的投標資格條件包括合法設立證明、納稅證明以及從事國際貿易三項基本要求，這些標準20年來從未改變，因此駁斥了「量身打造」標案的指控。他特別強調，若投標商無法取得輸出許可證明文件或原廠證明文件，將面臨解約、沒收履約保證金甚至停權的嚴重後果，而國防部在這過程中不需支付任何費用。顧立雄情緒激動地表示，廠商最終能否履約交貨才是評估的核心，國防部不需過度關注公司名稱或資本額等次要因素。

廣告 廣告

然而，在顧立雄為採購案辯護後約一小時，國民黨立委王鴻薇繼續提出質疑，指控一家資本額僅10萬元的鴻章茶葉公司竟能標得國防部資安相關的電腦設備維護案。王鴻薇表示，該公司至少涉嫌3起廠商資格投標問題，卻仍未被國防部列入黑名單，還能持續參與投標。記者實地走訪王鴻薇提供的公司登記地址，發現該處並非茶葉行，而是汽車零件製造商。對此，被指控的業者表達不滿，認為這樣的指控造成了他們的困擾。

從火藥採購到維護機敏設備，投標廠商的資格與背景正被在野黨嚴格檢視，許多業者也因此被捲入政治爭議。顧立雄則堅持國防部的採購程序絕對經得起檢驗，並表示這些無端指控可能傷害國家安全，是國人不願看到的結果。

更多 TVBS 報導

普發一萬只到4月 數發部曝「登記入帳」最多：逾302萬人未領

舌頭夠靈活？社群掀「節奏挑戰」 張棋惠嘴ㄆ一ㄚˊ笑翻全網 自製方法曝

卓榮泰宣布不副署財劃法！ 律師挖清朝憲法條文狂酸：3年後亡國

Taiwan defense contract under scrutiny by legislators

