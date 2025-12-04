駁烏樹林火災燒光垃圾陰謀論 南市環保局：仍有4成待處理

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

烏樹林暫置場火災告一段落，火雖滅了，但網路社群充斥各種「陰謀論」，其一就指向一把火，使得本欲耗費龐大經費的垃圾量能燒光光，省錢省事。南市環保局長許仁澤說明，現地至少還有約4成垃圾待處理，且燃燒不完全的現地作業防護更要加強，覆蓋避免揚塵等，程序更繁瑣，他也公布起火點位置離鄰近馬路很遠，「外界質疑縱火，這可能奧運選手才有機會丟過來吧？」

環保局長許仁澤說明暫置場後續如何處理。（曹婷婷攝）

面對火災撲滅，後續環境問題備受關注，許仁澤也說，現場會盡快整理，避免再有復燃的可能，針對現場燃燒後的垃圾堆混雜可燃樹枝、綜合類廢棄物等，本周將上網公告，最快明年1、2月破碎後送焚化爐處理，另，水質監測跟土壤監測是接下來的重點，現場也會安排24小時保全巡查，172線也將加裝監視器。

他強調，後續針對可燃垃圾須先破碎，磚瓦也會破碎處理，現已與其他局處同步尋覓適合的去化地點中，可燃垃圾也會先進焚化爐，這部分經費已獲中央承諾2.6億元挹注。

許仁澤說，感謝消防弟兄、義消日夜在現場全力滅火，也感謝怪手司機24小時輪班幫忙，面對外界質疑初期救火不積極，他解釋，初期作業因高度相當高，好幾次快發生坍陷危險，一旦掉下來無處可逃，基於安全考量，盡速在周邊闢出空間。

他也提到，不期望台南再發生大型災害而有這麼大的堆置場，會盡速與中央規畫一個好的堆置場所，當災害來臨時，不管是台南或其他縣市都可能面臨大型災害，後續怎麼管理、廢棄物如何去化都要盡速規畫，避免造成對環境的影響。

