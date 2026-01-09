駁王世堅要求見柯文哲 韓國瑜：我主動邀請的！造成他困擾我很不好意思

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委陳昭姿力推將「代理孕母」制度納入《人工生殖法案》，民眾黨前主席柯文哲預計今（9）日下午拜會立法院長韓國瑜，但有媒體報導指，民進黨立委王世堅曾主動表達要參與聚會，形同藍綠白合體，對此，王世堅否認，強調是受到韓國瑜邀約，為了避免模糊焦點也決定不出席了。韓國瑜稍早也證實，是他主動邀請王世堅的，還說王世堅是有情有義的人，造成王世堅困擾他很不好意思。

對於媒體報導稱，「主動要求參與柯文哲主席及韓國瑜院長的敘舊」，王世堅堅決否認，他澄清，是接到韓國瑜電話邀請，並非主動要求參加，且為了避免模糊焦點，他決定不出席了，也為此向韓國瑜致歉。

韓國瑜今天也證實上午有親自打給王世堅致意，他表示，自己昨天邀請了王世堅，因為王世堅是一個有情有義的人，台灣又是人情味很濃厚的社會，今天柯文哲要來，當年在台北市政府，王世堅跟他還有柯文哲有機會共處一堂，所以柯文哲要來拜訪，他就邀王世堅一起來接待，就是如此而已。

韓國瑜指出，所以他今天特別跟王世堅致意，「造成他困擾我很不好意思」。他重申，「主動邀請是我！」王世堅是有情有義的人願意接受，就是如此而已。

