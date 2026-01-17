駁產業外移 張惇涵稱美光沒變台光 業界打臉

台美關稅底定，對台積電被要求擴大美國投資，美國商務部長盧特尼克更喊出台灣半導體4成產能要轉移至美國，引來半導體產業外移強烈質疑。行政院祕書長張惇涵昨日重申護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸，並舉美國記憶體大廠「美光」在台灣投資案例，「美」光也沒有變「台」光。

惟對此說法，業界直言，美國家大業大，也許可以忍受「美光變台光」的衝擊，但台灣能承受「台積電變美積電」嗎？尤其台積電赴美投資除了影響其毛利率外，隨著工程師赴美若遭競爭對手挖角，人才技術可能外流，變「美積電」的風險。張惇涵說法，完全忽視科技業的競爭現實。

張惇涵昨日透過臉書指出，台積電董事長魏哲家日前在法說會上又再次強調，台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣；也就是說，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。他更舉例，像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，並將台灣設定為高效能運算的晶片產出、測試及先進封裝關鍵據點，「美」光也沒有變「台」光，經濟部也在下午跟進張惇涵說法。

不過半導體業者直言，美光未必會變台光，但台積電在美投資毛利率比台灣低許多，若出現製程、管理或市場波動，恐轉為虧損，這絕非正常決策；另外，派美的台灣工程師若遭競爭對手挖角，也是技術可能外流，變「美積電」的風險。業界說得直接，美國家大業大，也許可以忍受「美光變台光」的衝擊，但台灣能承受「台積電變美積電」嗎？張惇涵說法就只是在耍嘴皮子，完全忽視科技業的競爭現實。

商總榮譽理事長賴正鎰憂心，台灣的資金、人才、製程及上下游廠商都要移到美國，在人家的地盤上就容易任人宰割，技術、人才很難不外流。