駁矽盾變薄 葉俊顯：餅在變大

台美關稅底定，半導體供應鏈擴大赴美投資，引發國內輿論質疑，不僅台灣矽盾變薄，還將削弱我國中長期投資與經濟成長動能；國發會主委葉俊顯3日表示，半導體市場的餅一直在變大，很多人誤以為這塊餅是固定的，所以在意分到多少，其實產業正不斷成長。像台積電法說會上也提到2026年產能滿到爆，他建議，要用長期、動態角度去看待。

隨全球雲端服務商（CSP）、AI需求快速成長，葉俊顯進一步指出，台積電目前台灣有41座廠，海外僅9座，未來擴產節奏呈現「國外1座、台灣3座」的比例進行，推估2036年國內生產比重為80％、海外為20％，台灣仍是半導體生產重鎮。由於研發重心仍在台灣，若不赴海外投資，產能有可能被競爭對手拿走，反而不符合市場預期。

對於高階人才出走，葉俊顯認為，企業海外設廠是全球布局，美國的生活環境不如台灣便利，台積電員工多是以訓練當地員工為主，並不會久留；雖然赴美投資比例變多，但美國到台灣也會聚焦五大信賴產業，例如半導體、礦物產業將會有更多連結。