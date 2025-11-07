駁禿鷹指控 沈慶京：承接中工中石化民營化任務

（中央社記者何秀玲台北7日電）中工經營權爭奪戰，中工指控寶佳「禿鷹掠奪」，今天有媒體刊登以「小沈當年也是禿鷹？」為題文章。對此，威京集團主席沈慶京透過聲明表示，當年因中工和中石化民營化政策，希望他支持並承接任務，認購股票並負起經營之責，非外界所稱「禿鷹行為」。

中工經營權之爭延燒。今天有媒體刊登文章，內容提及沈慶京當年入主原為經濟部旗下國營事業的中石化與中工，引發「以小博大」、「財團化」等質疑。

沈慶京今天發出聲明表示，民國82年中央政府政策性要將中工和中石化國營公司民營化，當時的經濟部部長江丙坤奉令必須完成此任務，但因官股乏人問津，延宕數年。

沈慶京說，經濟部擔心如果官股釋出案不能如期完成，勢必影響既定政策，給往後國營事業民營化起了負面示範作用，因此希望他支持並承接這個任務，認購中工中石化股票，並負起經營之責。

他表示，接掌中工與中石化後，受大環境影響，威京總部財務受到嚴重損失達新台幣700億元，被迫紓困，原本威京總部向政府認購中工、中石化的股價約為38元和19元左右，為了繳交紓困的利息及中工、中石化的存續經營，威京總部被迫以每股1元多的價格賤賣中工和中石化股票，忍痛割捨集團旗下上市公司春池建設、並同意京華證券和元大證券合併，讓元大證券主導。

他指出，基於誠信和道義原則，遵守並延續已過世的江丙坤和當年國營會副主委鄭溫清所交付任務，「這樣怎麼可能是禿鷹？」

他說，76年到78年間，他曾擔任7家上市公司的大股東，但從未介入這些公司的經營權，當年這些公司的董事長清楚他的原則；像光寶前董事長宋恭源就很清楚，他曾在市場上買下光寶股權達48%，完全尊重公司經營。（編輯：楊蘭軒）1141107