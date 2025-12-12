駁穿薄紗夜會人夫！陳匡怡「我一直很乾淨」2校友力挺發聲

陳匡怡發聲駁斥週刊爆料內容。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）





「台大五姬」陳匡怡因為演出電視劇《我可能不會愛你》大仁哥陳柏霖女友Maggie爆紅，後於2017年因身體狀況不佳淡出幕前。她日前被週刊爆料穿薄紗睡衣夜會人夫校友，氣到揚言提告，今（12）日再發聲澄清，並轉發台大校友作證文章。

針對《鏡週刊》爆料內容，陳匡怡今日再發文澄清：「我一直都很乾淨，我這輩子不可能也不需要穿薄紗勾男生，這輩子也沒有男性覺得我奇怪而封鎖過！」並轉發民眾黨宜蘭縣黨部副主委李家豪文章作證，他直言：「名譽這件事，很像玻璃。你花了好多年、好多心力，把它擦到透亮，卻可能因為幾句風聲、幾張模糊照片，在短短一個晚上就被敲得滿是裂痕。」

李家豪說自己是大陳匡怡兩屆的台大學長，形容她氣質非凡、像自帶光芒的星星，還有學弟會跑去偷看他上課：「她說話很輕，常常會提醒朋友『講話要好聽、有禮貌』，這種講究不是裝，是天生的教養，多年後想起來，那仍然是我對她最深的記憶。」台大男生討論她是日常，但沒有人追求成功：「不是因為她高傲，而是她的氣質會讓人自然保持距離，只能用尊重的方式看待的亮光。她就是像天仙般的存在，是大家的仙女下凡，靠近不了的存在。」

畢業後大家各奔東西，李家豪看見週刊爆料的內容覺得莫名其妙：「那不是我認識的匡匡，從來不是，不存在的事實不應蓄意被媒體捏造。」他支持陳匡怡提告，清白不應該被廉價的故事掩蓋。另一名力挺她的是台大周姓校友，直言陳匡怡不可能是台大校友拒絕往來戶，大家都想接近她但她不一定給機會：「她是台大校友大家心裡天仙般的地位，我這輩子沒看過有台大校友不喜歡她的。」



