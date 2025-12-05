駁等黃袍加身才表態選新北 李四川喊：輝達在台北比選舉更重要

面對外界質疑過去遲不表態是在等黃袍加身，李四川今天（5日）一早接受節目專訪時強調，輝達在台北市比選舉重要。（資料照片／董孟航攝）

台北市副市長李四川日前鬆口表示願意參加國民黨內初選，爭取2026新北市長提名。面對外界質疑過去遲不表態是在等黃袍加身，李四川今天（5日）一早接受節目專訪時強調，自己跟台北市長蔣萬安現在最重要的工作，就是希望在農曆過年前與輝達簽約，「輝達在台北市比選舉重要」。至於若屆時需與民眾黨協調，李四川表示，如果要他承擔，當然會按照黨的機制辦理。

被視為新北市長最強人選的李四川昨受訪日前首度鬆口願意參加黨內初選，且只要登記初選就會請辭副市長，引發各界關注。

李四川今天接受廣播節目專訪時表示，自己曾說輝達在台北市比選舉重要，而國民黨有他們的步驟，自己當過黨秘書長，了解黨內制定規則的程序跟步驟。他也因為當過秘書長，如果真的要他承擔，就會按照黨的機制做處理，「沒有所謂我要選，誰就要讓的狀況」。

李四川說，若有人會說他一直不表態是不是在等黃袍加身，但他說明，自己在黨工作過、知道黨的制度，當然一定要按照黨的機制處理。而這段時間北市府要和輝達簽約，還要辦理都市計劃變更，工作相當多，也是北市府比較緊急的工作，所以他目前沒有談論選舉的事情。

李四川強調，距離選舉還有1年，他跟台北市長蔣萬安現在最重要的工作，就是希望在農曆過年前與輝達簽約，並在明年6月前發照、開工，「輝達在台北市絕對比選舉還重要」。

被問到若需要和民眾黨主席黃國昌協調，是否會配合？李四川說，「真的要我承擔，當然要按照黨的機制去辦理，主要的原則大概是這樣」。



