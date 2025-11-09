駁綠大內宣 連戰任內曾訪歐

副總統蕭美琴親赴布魯塞爾歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說。外交部長林佳龍指出，這是我國副元首首度訪問非邦交國並進入歐洲議會演說，顯示台歐夥伴關係正邁入全新階段。不過，學者分析，馬英九、連戰曾在總統、副總統任內分別訪歐，蕭美琴此行實質意義不大，若大陸報復搶走任何一個邦交國，對國家恐得不償失。

林佳龍表示，蕭美琴此行應IPAC共同主席之邀發表演說，闡述台灣身為民主前線及全球科技製造樞紐的關鍵角色，呼籲各國持續在貿易、科技及社會韌性等領域深化合作，打造更民主、和平、穩定的國際環境，甚至「當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了」。

林佳龍說，他上任以來已4度訪歐，今年9月更於短時間內2度率團前往，透過密集互動強化互信，也為此次副總統訪歐奠定基礎。林佳龍也不忘提及賴清德總統，他表示，賴總統多次主持行前會議並指示方向，外交團隊與駐歐代表處、「英德團隊」緊密合作，最終順利完成任務。

淡大外交與國際關係學系助理教授陳奕帆認為，蕭美琴出訪確實有其意義，但此行並未見到國際間重要人物。以層級來說，還不如APEC領袖代表林信義在APEC峰會見到日本首相高市早苗；況且，前總統馬英九曾在任內訪問梵蒂岡；前副總統連戰也曾在歐洲接連訪問冰島、奧地利，還與冰島總理餐敘。

他指出，蕭美琴僅只是參加一場活動就返國，充其量只能說這是一場漂亮的大內宣，不過，在國際社會上被重視的程度，並不如綠營宣傳的如此充實。

陳奕帆分析，這場活動可說是與歐洲合辦的概念，並非單純受到邀請，而且蕭美琴此次去歐洲就大肆宣傳的背後原因，恐怕是我國現在對美管道「完全不通」，連曾經駐美的蕭美琴都無法訪美，這些都是值得注意的隱憂。

陳奕帆警示，如果大陸因為此次事件做出報復行為，再度奪走我已少數的邦交國，對中華民國來說，等於一場大內宣就失去一個邦交國，恐得不償失，近日須積極觀察陸方對蕭美琴出訪後的態度與動作。

政大外交系教授黃奎博則認為，此事不應被過度誇飾，這次突破能否成為慣例或僅曇花一現，考驗民進黨政府，中共恐在諸多國際場合壓制或封鎖我方，讓我方因小賠大。至於國際政治觀察家方恩格律師則認為，這次算外交突破，但他也質疑，比利時同意蕭美琴入境，究竟背後有什麼動機？