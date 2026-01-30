駁美智庫「隱性操縱」說 央行：壽險新制無關匯率、從未預設防線
針對美國智庫學者近期對我國壽險業匯率會計新制提出的多項質疑，中央銀行今（1/30）日晚間嚴正反駁所謂「隱性操縱匯率」及「預設升值防線」等論點。央行指出，壽險業會計制度的制定屬金管會職權，旨在強化業者資本韌性與風險管理，並非干預匯市的手段，此外，政策目標始於維持新台幣匯率的雙向「動態穩定」，絕無預設任何匯率水準目標。
近期美國智庫學者對我國壽險業匯率會計新制，提出多項質疑，其中涉及央行業務者，包括央行與金管會合作，藉由該新制降低業者海外投資避險比率，增加國內美元需求，形同「隱性操縱匯率」以助貶新台幣；央行預設新台幣升值防線，以及台灣經常帳長期順差，新台幣匯率被低估，未來應升值等論點。
央行晚間提出三大說明，首先，壽險業會計制度之制定與推動，屬於金管會的職權範疇。金管會表示，推動壽險業匯率會計新制，旨在引導業者避險策略回歸長期經營視角，並透過提列外匯價格變動準備金及盈餘公積等相關配套措施，強化業者長期匯兌風險管理能力，促進永續經營並提升資本韌性，而此等措施非央行權責事項，與匯率政策無關，該學者臆測「央行與金管會合作藉此隱性操縱匯率」，顯與事實不符。
同時，壽險業調降避險部位，如透過海外無本金交割遠期外匯（NDF），對國內匯市影響相當有限；如透過FX Swap調整，則為支應Swap到期美元交割需求而以新台幣買進美元時，將對新台幣匯率造成影響，惟因壽險業係分階段降低FX Swap部位，且壽險業者僅係外匯市場眾多參與者之一，對國內匯市影響應屬有限。
對於央行預設新台幣升值防線一說，央行強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，從未預設匯率目標水準，央行的政策目標係維持新台幣匯率的雙向「動態穩定」，在匯市出現過度波動或失序變動，導致有危及金融穩定之虞時，央行本於職責進場進行雙向調節，以維持市場秩序，降低國內匯市及經濟金融之衝擊。
至於該學者指稱央行過去曾在28至29元某特定價位三度大舉進場干預，顯示央行預設目標匯率水準，「此論述有違事實」，實際上，央行進場干預並加大調節動作，基於國內匯市出現強烈的單邊預期，使得供需嚴重失衡，有危及金融穩定之虞，2025年5月上旬新台幣大幅升值，央行進場調節即為一例。況且，美國財政部匯率報告指出，央行自2021年以來，干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動。
有關經常帳順差、實質有效匯率指數（REER）及購買力平價（PPP）等方式用來衡量匯率。央行重申，影響匯率因素眾多，相較於經常帳，在金融自由化後，資金移動更具關鍵，而我國金融帳開放已久，跨境資金移動頻繁；2025年台灣外資及本國資金進出規模相對於商品貿易之外匯交易量達18.4倍，顯示外資進出為主導國內匯市變動之主要力量。因此，經常帳順差、REER及PPP不宜用來衡量匯率是否低估。
央行強調，在當前全球金融自由化及資本自由移動下，國際資金鉅額且頻繁移動已成為影響匯率波動的主因，長期以來，新台幣匯率有升有貶、呈雙向波動且長期走升，央行實施管理浮動匯率以維持新台幣匯率之動態穩定，並未刻意壓低新台幣匯率，過去十年來新台幣名目及實質有效匯率指數分別升值17.0%及8.6%。
