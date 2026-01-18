駁美積電說 經部：台積電布局全球 先進製程8成留台
(記者謝錦慧台北報導)台積電加大美國投資會變「美積電」，經濟部臉書上澄清，台積電布局全球仍是TaiwanSMC，先進製程到2036年台灣占比8成、美國2成。台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的展現，美國記憶體大廠「美光」到台灣投資設立先進封裝關鍵據點，也不會變成「台光」。
經濟部透過臉書發文表示，台積電布局全球仍是TaiwanSMC，且先進製程領先全球，到2036年的占比台灣為80%，美國占比20%。
經濟部指出，台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的自然展現。正如同台積電因應客戶需求，到中國、日本、美國設廠，美國記憶體大廠「美光」到了台灣投資設先進封裝關鍵據點，也不會變成「台光」。
經濟部指出，台積電的全球研發中心設在竹科，近期台積電董事長魏哲家也向外界再次強調，台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣。
目前國人疑慮，美國掏空台灣的半導體上下游共應鏈，由龍頭台積電領軍把高新科技製造業，原封不動的搬到美國，其一，美國地須重振製造業及能力。其二，掌握先進製程晶片製造，具有美國國家安全的考量，以及符合美國利益。
但是被掏空的台灣高科技業，會不會重演美國幹掉日本半導體業、降低對韓國半導業的依賴。尤其是，美國工會的掣肘，及員工的高所得報酬，甚至人才是否足夠等，都是台積電即將要面對的難題。從目前每台關稅談判結果，美國的利益是即要錢、又要人才、更要技術，看起來，中長期發展對台積電不利，對台灣50年來在半導體及高科技技術，累積的成果，更讓疑美國民笑不出來。
美國商務部長日前公開說，台積電增加5000億美元對美投資，是必須的，因為必須要讓美國總統川普滿意，開心!這樣的挑明收保護費，符合了川普的治國業績，對台灣的賴政府呢?不是羞辱嗎?賴清德總統堅定出賣台積電換15%關稅是對的嗎?5000億對美投資及保證，是被霸凌的不得已，或是意圖舔美和台獨保障，諸多疑慮，都將在時間的推移中一步步印證。當然，人民的選票會決定賴卓的對錯及去留!
其實，賴政府還答應了買阿拉斯加石油，還要出資幫助建油管，甚至傳出被要求出錢幫助菲律賓等等，加總起來，賴政府慷人民之慨，出手也太沒規矩了!
其他人也在看
南亞科飆250元創高！美光收購力積電記憶體再飆揚？ 「這4檔」後市同步看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導為應對日益嚴重的缺貨潮，全球三大記憶體廠之一的美光（Micron）宣布將以18億美元收購力積電（6770）的苗栗銅鑼P5晶圓廠，...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
下一個噴封測？報價看漲3成恐迎第2波 「這檔記憶體」猛飆31.5%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI需求強勁，近期記憶體相關個股股價表現也十分強盛，加上市場傳出調高記憶體封測報價的聲音，力成（6239）本週股價...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
力積電銅鑼廠569億賣美光換AI入場券 「九命怪貓」黃崇仁背後盤算曝光
台灣半導體產業迎來震撼性的跨國結…民報 ・ 1 天前 ・ 8
台股創高日不是台積電最猛 記憶體全面暴走它直接封王！
台股16日大漲逾598點，突破3萬1千點大關，再創歷史新高。記憶體超級週期使股性活潑的記憶體股票如旺宏、華邦電、南亞科及群聯等等漲幅更勝台積電，收盤漲幅均逾5%，也連帶讓擁有記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）盤中上漲近3%，股價再創新高之外，也再度登上台股主被動式ETF漲幅之冠，與第二名拉出0.7%的差距。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
面板雙虎哭暈！外資本周大倒貨24.9萬張 低軌衛星「這檔」遭連4砍提款32億元
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股加權指數周五收在31408.70點，周線上漲1119.74點，漲幅3.70%。根據證交所公布籌碼動向，外資本周買超565.63億元。隨著A...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
低軌衛星「3飆股」獲利現形！元晶11月慘虧破億 唯「它」12月獲利飆50%一枝獨秀
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導低軌衛星題材熱度延燒，相關概念股近期因SpaceX以及「太空AI」題材帶動，股價猛漲，其中PCB廠燿華（2367）、射頻天線與通訊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
金仁寶集團同步發威！「這檔」11月EPS狂飆4036% 金寶拉4根漲停達連6紅49%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在亮麗財報帶動下，金仁寶集團近期行情優異，代工大廠金寶（2312）截至上週五（16日）已連續6個交易日上漲，累計漲幅48.79%...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
5飆股出列！外資最寵它！ 金寶「爽嗑雙題材」5天炸噴47.8%「注意1變數」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導護國神山台積電（2330）法說報喜股價衝高，加上台美關稅底定，台股刷新歷史紀錄，站上「三萬一」大關！老牌電子代工大廠金寶...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
獨家》相信黃董！黃崇仁寫信給力積電員工透露賣廠秘辛
力晶集團的晶圓代工廠力積今天宣布與記憶體大廠美光科技（Nasdaq: MU）簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），將以總價18億美元現金收購力積電銅鑼P5晶圓廠。被網友趣稱「相信黃董，過年就懂」的力積電董事長黃崇仁寫給員工一封信，強調銅鑼廠在正式合約簽定18個月內分階段轉讓給自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
玻纖布短缺引爆！「玻璃龍頭」單週漲破19%、猛拔2根漲停 訂單看到2027上半年
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI相關需求急增，市場傳出玻纖布嚴重短缺，預估至少會延續到2027下半年，就連科技巨頭蘋果與輝達、Google等都展開資源...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
16兆納稅錢送美國？名醫砸近千萬「向館長、藍委」宣戰
政治中心／張予柔報導美國宣布對台關稅調降至15%、且不採疊加計算，被視為有助台灣出口競爭力的好消息，不過相關政策卻在國內引發激烈爭論。部分政治人物與網紅接連質疑，指稱關稅調降的「代價」是台灣將對美國投資高達5,000億美元（約新台幣16兆元），甚至形容為全民買單的巨額支出。相關說法迅速在社群平台發酵，名醫杜承哲更發文嗆聲。民視 ・ 1 天前 ・ 183
12月營收狂增25%！載板「這檔」搭AI伺服器、玻纖布題材飆歷史天價 攜力積電3檔量增價揚封王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受惠於全球AI伺服器擴建，ABF載板轉向高效能運算（HPC）領域，客戶在AI加速器、ASIC客製化晶片持續放量，需求量再度拉大，...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
手握全球8成市占！「HDI板龍頭」搭衛星題材創25年新高 投信單週豪撒31億元補貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（01/12～01/16）終場加權指數上漲1119.74點，漲幅3.7%，收在31,408.7點。根據證交所盤後籌碼，投信本週買進496.35...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1月ETF除息潮啟動 陸港經濟數據牽動台灣跨境投資判斷 美國房市、消費與PMI接力登場｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在1月ETF除息潮啟動，科技股高配息與投等債穩健收益並行；亞洲金融論壇登場在即，陸港經濟數據牽動台灣跨境投資判斷；以及美國房市、消費與PMI接力登場，台灣投資人關注景氣溫度變化。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 發表留言
機器人準備起飛了！「傳動元件廠」單週漲逾1成 訂單穩健後市看俏
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導機器人股、傳動元件廠上銀（2049）受惠美國對台灣徵收的關稅定案，已由原先暫定的20%降至15%且不疊加，達成與競爭對手日本...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 47
大摩唱多記憶體 上修南亞科等五傑目標價
[NOWnews今日新聞]在南亞科19日將開法說會的前夕，大摩最新點名「記憶體五傑」目標價，認為舊世代記憶體還沒到轉空的時候，甚至直接把華邦電、南亞科、旺宏、愛普、力積電等5家台廠目標價全面往上拉，理...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 1
台股盤前／美股撐不住！台指期跌134點 台股下週開盤偏保守
美國股市週五（16日）表現偏向觀望，道瓊、標普500與那斯達克指數在長週末前幾乎平盤作收，但受財報季開跑、政策與地緣政治變數交織影響，三大指數本週仍同步收黑。美股在長週末前轉趨觀望，三大指數近乎持平作收卻全數收黑，台指期先行轉弱，台股在量能高檔與融資續增下，下週一開盤恐面臨震盪整理考驗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台美關稅15%為何讓中國跳腳？謝金河揭4大關鍵：說台積電被掏空是看不懂這個局
台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠。但台灣企業需赴美投資2500億美元，政府再以信保方式提供2500億美元的企業授信額度。外界質疑評鉅額投資恐加速半導體產業外移，且護國神山台積電加大赴美投資恐變「美積電」。對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文點出台美關稅的4大重點，他直言，很多人指控台積電變「美積電」，不是故意......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 123
台股創高！AI行情恐轉向分化 可聚焦這類股
[NOWnews今日新聞]受到美股4大指數全面上揚，科技業與金融業財報護體提振，加上台美達成協議，宣布台灣對等關稅調降至15%且不疊加等諸多消息帶動，挹注市場多頭信心，台股16日周五終場收在31408...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 發表留言