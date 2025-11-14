駁與吳釗燮「龍燮鬥」！林佳龍：合作愉快 最好的台灣隊隊友
〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍今(14)日出席台芬音樂節記者會時，針對外界關注他與國安會秘書長吳釗燮的關係，他說，兩人合作非常愉快，都是「最好的台灣隊的隊友」。
政論節目與網路盛傳林佳龍與吳釗燮不合，吳釗燮的妻子更投書本報澄清。媒體今天詢問林佳龍對此事的看法。
林佳龍回應，對於外界一些錯誤報導或誇大不實的新聞處理，外交部和國安會都已正式發聲明稿對外說明。他強調，和吳釗燮秘書長非常熟識，長期合作很有默契。
林佳龍也呼籲，希望大家支持外交和國安團隊，不要擴散不實報導，因為這會影響到外交工作者士氣和國家形象。
媒體追問吳釗燮是否為一個「好鬥陣」(好相處)的人，林佳龍說，「是啊！」兩人很常在一起，一週大概開會很多次，而且隨時保持密切聯絡。他形容，兩人合作非常地愉快，也在很多重大事務上並肩作戰，我們都是最好的台灣隊的隊友。
媒體也詢問總統過境美國是否有「美方封印」一事，林佳龍則請大家放心。他說，台灣的元首或副元首過境美國都是行之有年，政府會持續規劃，美方也很歡迎，詳情將在適當時機對外說明。
