駁藍營否定高雄建設 黃彥毓嗆：不是沒出席就是沒出息！

黃彥毓(左二)嚴正駁斥陳麗娜的發言與事實嚴重不符，更是對高雄多年城市發展成果的刻意抹煞。 圖：黃彥毓服務處/提供

[Newtalk新聞] 針對國民黨高雄市議員陳麗娜近日指稱高雄過去「沒有建設、拖垮城市」的說法，高雄市議員黃彥毓嚴正回應，這樣的發言不僅與事實嚴重不符，更是對高雄多年城市發展成果的刻意抹煞，政治可以有立場，但不能否認早已存在且仍持續運作的公共建設，這不是監督，而是睜眼說瞎話。

黃彥毓指出，今日支撐高雄持續成長與城市能見度的關鍵基石，清楚且具體存在，包括衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、高雄世運主場館、高雄展覽館，以及串聯城市生活圈、早已成為市民日常一部分的高雄輕軌，與強化港市門戶形象、帶動郵輪與觀光人流的高雄港旅運中心。這些建設不是口號，而是每天都在使用、持續為高雄帶來人流、產值與國際曝光的具體存在。

黃彥毓進一步指出，這些重大建設多數在前市長陳菊任內完成規劃、推動與落實，當年或許承受過質疑與壓力，但時間已清楚證明，正是這些長期投資，讓高雄有條件從單一重工業城市，逐步轉型為兼具文化、表演、會展與大型活動能量的現代城市。同時，面對極端氣候與豪雨挑戰，市府在陳菊任內即已系統性推動防洪治理，完成15座滯洪池與多項流域整治工程，作為城市防災與公共安全的重要基礎。這些工程平時不顯眼，卻在關鍵時刻守住城市安全，更不可能憑空出現、也不該被一句話抹去。

黃彥毓強調，無論是捷運、輕軌、文化設施、防洪工程、港市建設或大型場館，每一項重大公共建設都必須送進議會審議、逐案編列預算，任何一位正常出席議會、認真審預算與質詢的市議員，都不可能否認其存在與功能。如今卻能一概否定高雄多年累積的成果，外界自然會質疑，這究竟是當年沒有確實出席議會、沒有做好功課，還是明明出席了，卻選擇聽命政黨立場發言、刻意看不見城市進步。黃彥毓直言，說穿了，不是「沒出席」，就是「沒出息」，高雄市民自有判斷。

