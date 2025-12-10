駁要求助理撤簽連署傳聞 劉書彬：民眾黨支持公費公用

劉書彬駁斥外界指控，強調未要求助理撤簽，並重申民眾黨堅持助理費公費公用，全力保障助理依《勞基法》享有的權益。（圖／CTWANT攝影組）

立法院助理工會因不滿國民黨立委陳玉珍提出助理費制度修法，認為恐損害助理權益，因而發起連署，呼籲朝野助理共同聲援並要求提案立委撤案。然而，《自由時報》爆料稱，民眾黨立委劉書彬疑似要求自家辦公室幕僚撤回連署，引發熱議。對此，劉書彬今（10）日否認相關說法，強調民眾黨堅持助理費公費公用，並全力保障助理依《勞基法》享有的權益。

劉書彬在立法院受訪時否認相關指控，表示她只是提醒助理們，在目前的情勢下，每位助理都會有自己的立場，「要去考慮自己」。民眾黨目前態度明確，就是支持助理費公費公用，沒有退縮空間。

國民黨立委提案修改公費助理相關制度，引發國會助理強烈反彈，要求撤案並預告將於週五在議場外抗議。圖／周志龍攝）

她並指出，助理與委員同樣在立院工作，助理權益必須受到完整保障，包括薪資依《勞基法》規定直接匯入帳戶、合理待遇與穩定休假等制度都應被尊重，讓助理有更充足的能量協助委員。

她說，辦公室當然有自己管理的風格，其他辦公室的助理在場的時候，也是請他們好好思考一下。因為除了表達自身意見外，也要考量可能牽涉的前因後果。尤其黨團內部仍有許多討論空間，但民眾黨已經表示公費公用沒有退縮的空間，所以除罪化是大致法制上的開始，當然是好事情。

