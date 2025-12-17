駁賴清德「在野獨裁」 鄭麗文：荒謬詞彙！就像男生不會生小孩

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文中常會談話（圖／記者詹宜庭攝影）

行政院長卓榮泰日前宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案；總統賴清德更批國會「濫權立法」恐將台灣推向「在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，國民黨主席鄭麗文今（17日）在中常會上痛批，賴清德和卓榮泰玩起「不副署、不執行」的把戲，這不僅是憲政笑話，更是台灣民主的悲歌：且賴清德說「在野獨裁」，但就像「男生不會生小孩」一樣，在野是不會獨裁的。

鄭麗文表示，近日台澎金馬陷入高度不安，原因是國家元首帶頭毀憲亂政。自總統賴清德上任以來，國內政局陷入無法解脫的惡鬥循環。如今在大罷免後，始作俑者賴清德總統不僅毫無反省，甚至變本加厲地藐視國會，對國會三讀法案視若無睹。即便行政院多次提出覆議被否決，只要結果不符賴清德的意願就可以公然違憲，還和行政院長卓榮泰玩起「不副署、不執行」的把戲，這不僅是憲政笑話，更是台灣民主的悲歌。

鄭麗文指出，國民黨作為最大在野黨，面對賴清德無所不用其極、胡言亂語鬧出國際笑話的行徑無法坐視，賴清德說「在野獨裁」，但就像「男生不會生小孩」一樣，在野是不會獨裁的。她質疑，這到底是賴清德的「優秀幕僚」教他的，還是他又不顧幕僚建議自己發言？鄭麗文批評，賴清德過去已經發明過太多荒謬詞彙，不該再把底牌亮給所有人看，讓大家清楚他是沒有民主素養的人，「你不覺得丟臉，我們身為中華民國的國民都替你感到丟臉。」

鄭麗文進一步批評，賴清德上任後所掌握的預算破天荒，是有史以來最大筆的預算，但賴清德端不出任何執政成績，就一不做二不休，把責任全數推給在野黨。賴清德有「三步」：第一是「窮台」，錯誤的政策、錯誤的國家定位與戰略，讓台灣產業陷入寒冬，對美國則打腫臉充胖子。台灣明明沒有那麼多錢，卻不斷答應空頭支票，「這位員外一直簽，內容也不看，反正到時候賴給在野黨就好。明知會跳票、明知台灣無力負擔，賴員外卻大筆簽字，毫不手軟。」

鄭麗文說，第二步是「亂台」。賴清德從不願意溝通對話，從不做任何努力就在國會無底線惡鬥，「賴清德沒招了，坐在地上耍賴以為就會有糖吃嗎？你幾歲啊？想讓誰哄你啊？」第三步則是「毀台」。

因此，鄭麗文表示，國民黨的使命是「富台」，不能讓賴清德掏空台灣所有的經濟成果。即便身為在野黨，國民黨仍會持續在國會提出福國利民的法案。同時也要「護台」，因為賴清德已摧毀台灣法制，到現在還在秋後算帳，檢調單位今天還大動作前往嘉義黨部搜索、抓人。她強調，檢調必須獨立，不能淪為政黨鬥爭的工具。如今賴清德已經玩上癮，動輒沒收國會，利用司法力量團滅在野黨，國民黨有責任保護得來不易的民主與法治，唯有「富台、護台」才能真正「保台」。

不僅如此，鄭麗文也批評，賴清德吃了秤砣鐵了心，完全沒有讓台灣人民有一絲喘息空間或機會，現在就開始談初選，顯然根本無意施政、無心做事，每天只顧政治鬥爭。她呼籲，國民黨必須做好長期作戰的準備，因為賴清德不會放過國民黨，也不會放過台灣人民，「我們要自立自強，這場仗的最終決戰點就是2028，在此之前的每場選舉，都是關鍵一役。所有愛好自由民主的人，都必須從現在開始作戰到2028，因為我們沒有輸的本錢，賭上的是全體台灣人民的未來。」

鄭麗文最後強調，國民黨會做好萬全準備，不讓民進黨得逞，一定要保護國會運轉下去。因為國會是所有民主國家的核心機構，國民黨將透過國會推動更多福國利民的法案。即使中央擺爛，但多數地方政府仍由國民黨執政，國民黨的縣市每天都在認真做事，「台灣不能空轉，交給國民黨，人民才放心，我們會全力對抗民進黨無理蠻橫的政權。」

