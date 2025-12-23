駁赴中領旨 翁曉玲要賴政府別造謠：難道國安局、調查局是白幹的嗎

國民黨立委翁曉玲在內多位藍委赴中參加「廈門市台商協會成立33年」，傳國台辦要求軍購案、國安法案不能在這會期通過。 圖：翻攝翁曉玲臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 中國近期透過中國廈門台商活動，邀請國民黨立委翁曉玲等7位藍委赴中。立法院民進黨團指國民黨急著澄清絕未「赴中領旨」，就讓大家「看看你們實際的作為」；民進黨發言人吳崢也說，翁曉玲證實民進黨質疑是真的，「那她與國台辦人員聊天氣還是機密呢」？對此，翁曉玲今（23）日受訪時氣憤表示，「難道國安局、調查局是白幹嗎？我們去見了誰，說了什麼話，洩漏什麼機密，你們會不知道嗎？」並要求不要再造謠了。

此次活動是中方以「廈門市台商協會成立33年」為名，邀請國民黨副主席蔣孝嚴、國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨桃園市議長邱奕勝、以及林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉在內國民黨立委與會。

對於此次活動，有知情人士透露，北京上週透過多個管道，希望邀國民黨立委前往中國。主要是在了解行政院宣佈「拒絕副署」法案後之「島內情勢」，並希望國民黨「務必確保」國防特別採購、國安法制修正案等在本會期結束前無法通過。

吳崢昨日就質疑，翁曉玲承認這趟廈門行有與國台辦接觸、聊天，「那你們聊天氣、聊台灣政情，還是聊機密呢？」立法院仍在會其中，為何7位藍委匆匆忙忙去中國參加活動？「難道現在共產黨才是你們老闆嗎？是要在會期中前往匯報台灣政情嗎？」

「請問我接觸了什麼國防機密？」翁曉玲表示，行政院長卓榮泰都不同意她「索資」，況且她的問題全部都是與民生、政府制度相關，「我是有掌握什麼國防機密？賴政府不要再造謠抹紅，藍委赴中探望、支持台商，就說我們是洩漏國防機密，那就請你們啟動調查」。

「我們的國安局、調查局是白幹的嗎？我們去見了什麼人、說了甚麼話，洩漏什麼機密，你們會不知道嗎？」翁曉玲表示，賴政府不要再造謠了，倘若有抓到什麼證據就公開，不要浪費社會資源。

翁曉玲強調，照顧台商是所有藍委共同的目標，現在陸委會、海基會根本無法發揮功能，而唯有民代才能照顧到廣大的台商、台生，生活在大陸的台灣人，不要因為民進黨做不到，就阻擋國民黨立委不能去做，這是非常惡劣的事。

