駁轉賣球隊傳聞！ 粗暴換總教練「古久保」、桃猿高層認疏失
中華職棒樂天桃猿今天（24）大動作召開記者會，日本集團高層和中職會長蔡其昌一同出席，一度傳出可能宣布轉賣消息，但結果只是進行高層人事調整，宣布由日本職棒樂天金鷲社長暫代樂天桃猿執行長，消息一出讓外界一頭霧水。
一身西裝筆挺，樂天桃猿日本高層現身中華職棒新總部，特地飛來台灣，與中職會長蔡其昌大陣仗召開記者會。外界原以為會有什麼重磅宣布，甚至有「賣球隊」傳聞，結果最後只是公布更換執行長，讓現場一頭霧水。甚至記者會來的太突然，還出現「邀錯人」的烏龍狀況。
樂天亞太區執行長葛城崇：「整個樂天桃猿隊，對於樂天集團體育事業是一個非常重要的角色，所以完全沒有任何要賣掉球隊的想法。」
樂天球團高層強調沒有要出售球隊，不過這項消息在許多球迷眼中恐怕不是好消息。翻開樂天桃猿本季的負面爭議，兩度被爆球員伙食不佳，甚至還傳出食物出現蛆的食安風波。此外，奪冠後又爆出二軍宿舍環境堪憂，再加上無預警撤換總教練古久保健二，更讓球團內外議論不斷。
樂天桃猿暫代執行長森井誠之：「我們有確切感受到說，我們對於古久保先生他要離職這件事情，我們處理的不夠完善，然後跟球迷發表的時間點也想得不夠周全，在這部分就是我們內部在管理上有疏失的地方，那接下來由我來擔任代理執行長，會連內部溝通一起來做整頓，會針對球迷希望的來做改善。」
猿隊今年風波不斷，而放眼近幾年，主力球員、人氣啦啦隊紛紛離隊，包含今年奪冠功臣黃子鵬，季後宣布加盟台鋼雄鷹；2024年朱育賢轉投味全龍；2023年陳俊秀轉戰中信兄弟。就連啦啦隊也留不住，包括人氣成員李多慧、林襄都被挖走，都讓球迷相當不滿，質疑球團無心經營。
樂天桃猿暫代執行長森井誠之：「樂天集團總公司有聽到大家的反應，很抱歉，我們回應和聽到的時間晚了一點。」
大動作召開記者會，結果連球隊教練都不知情，至於球迷最關心的新任總教練人選，球團表示目前仍在積極面談中。但在這一連串爭議後，球迷已經不想再聽場面話，而是要球團拿出真正改革行動。
