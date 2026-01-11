駁退黨潮與初選黑箱指控 白委嗆「亂寫」：全民調還不公平？

台灣民眾黨(資料照片)

台灣民眾黨主席黃國昌今（11）日針對黨內地方議員初選機制與退黨爭議強硬回應，直指相關報導「子虛烏有、亂寫」，強調民眾黨提名制度公開透明、程序公平，「消極資格」把關後全面採全民調，反問「還有比這個更公平的方式嗎？」並表明，身為主席，絕不容許不實指控配合特定媒體傷害政黨。

針對媒體提問指出，有人質疑地方議員初選機制不清楚，並引述新竹市里長蔡志堅退黨說法，稱若制度問題未解決，恐引發退黨潮。黃國昌當場追問「哪一家報導？」並直言相關說法不實。

他進一步說明，所謂個案，他曾親自與蔡志堅面對面溝通，對方表達希望參選、但不願參與黨內初選，選擇以無黨籍身分投入選舉，「那我也只能尊重」。但他強調，不能因此捏造制度不公的說法，傷害整體政黨形象。

針對初選制度，黃國昌細數流程指出，黨內提名設有明確「消極資格」審查，包括是否有犯罪、酒駕、家暴或重大前科等紀錄，這是基本的初步過濾；通過後，進入下一階段，既沒有幹部評分、也沒有黨員投票，「百分之百全民調」，他反問媒體，「用全民調還不公平？難道是要保送、徵召才叫公平？」

黃國昌也向黨內部分不願接受初選競爭、轉而以無黨籍參選者喊話，表示尊重其選擇，「我從不口出惡言」，但也要求「適可而止」，不要為了個人利益，透過不實指控來傷害民眾黨。

至於黨內「2年條款」是否引發部分民代不滿、造成黨部壓力，黃國昌則回應，相關內容「白紙黑字大家都簽了」，現在最重要的事，是每個人每天在自己的工作崗位上把事情做好。

