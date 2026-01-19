駁鄭方形不實指控 市府闢謠

市府指Youtuber「鄭方形」製作不實影片散播，除呼籲全民檢舉下架並不要捐款。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

Youtuber「鄭方形」前年指稱其幼兒遭幼兒園師長性侵一案，全案經司法機關嚴謹審理並確認不起訴，其依然不斷製作影片並在網路募款。副市長葉澤山十九日偕同教育局等相關單位召開記者會，呼籲「莫以不存在事件，持續傷害孩子」，教育局也特地在官網設置「鄭方形事件澄清專區」，呼籲民眾莫轉傳影片和捐款。

葉澤山沉重表示，市府對任何兒少保護案件均以最高標準依法處理，全案經司法機關嚴謹審理，獲不起訴確定，「真相已非常明確」，市府決不容許任何人以不實指控傷害無辜兒童，鄭方形行為已從尋求真相轉變為利用孩子進行網路煽動與募款，除傷害自身孩子也波及無辜幼童和家長，市府全力支持教育局及所有受害家長與同仁，透過法律途徑追究到底，絕不允許教育現場成為網路不實霸凌的場域。

連月來，鄭方形續於社群媒體散播不實訊息，批評教育局「吃案」，除製作影片，並在今年跨年晚會又至市府廣場滋事，如影隨形作法，讓市府忍無可忍，邀集相關單位公開說明，除設置澄清專區，並有真相影片、Ｑ＆Ａ懶人包及相關法律文書，呼籲社會大眾回歸司法事實。

教育局長鄭新輝除一一說明，包括幼兒園、「孩想陪你長大」聯盟、律師與法制處等也出面說明原委。鄭新輝表示，鄭方形除非法取得相關畫面並惡意剪輯，影射為不法情事，為求關注和募款，據了解，已有民眾不明真相已捐款，市府希望所有人檢舉不法影片，以捐款者也可要求退款。

而被鄭方形惡意將孩子面容剪輯進影片的家長也在旁默默垂淚，多達七名家長匿名指控其影片中總總不合邏輯事蹟，質疑其另有謀求，呼籲所有人莫上當。