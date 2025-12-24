駁鄭王不和傳聞！鄭麗文邀王金平任黨「最高顧問」

政治中心／綜合報導

立法院前院長王金平日前在高雄巨蛋漢來飯店，舉辦從政50年感恩餐會，不僅邀了藍綠大咖，王金平受訪時更直接說，沒邀請黨主席，因為柯志恩才代表國民黨。今天，鄭麗文在中常會，花很長時間解釋，她已經邀請王院長擔任國民黨最高顧問，似乎想替自己洗刷"鄭王不和"傳言。

國民黨主席鄭麗文：「我向王院長正式的提出邀請，希望能夠聘王院長，作為本黨的最高顧問。」國民黨主席鄭麗文，在中常會上急著澄清，已在２３日親自拜會前立法院長王金平，邀請他正式出任國民黨最高顧問，如此高規格宣布，似乎是針對日前王金平沒有邀請他去參加從政五十周年感恩餐會，引發額外解讀而來？

王金平受訪時更直接說，沒邀請黨主席，因為柯志恩才代表國民黨。（圖／民視新聞）前立法院長王金平（12.21）：「沒有國民黨也沒有當時的王金平委員，所以我今天也特別，請我們柯志恩代表國民黨來，那今天國民黨的秘書長也會來，反而我們的主席，我們沒有邀請她，因為柯志恩才是代表國民黨。」

國民黨主席鄭麗文：「院長也不希望這麼鋪張，大家都非常熟悉王院長，也知道他是一個古道熱腸的公道伯，所以一開始就定調在高雄在地，所以引起了一些不必要的誤會，高雄在地本黨的，地方黨部主委就是柯志恩，所以他那天我們的院長，才會說代表國民黨的，不是鄭麗文是柯志恩是這個意思，大家引起了一些不必要的聯想。」

鄭麗文在中常會，花很長時間解釋，她已經邀請王院長擔任國民黨最高顧問，似乎想替自己洗刷"鄭王不和"傳言。（圖／民視新聞）嘴巴說不必聯想，但卻在常會上花很長時間解釋！據了解，整起事件是因為，鄭麗文邀請，前立委張顯耀出任副主席及智庫執行長，掀起黨內南部基層反彈聲浪，最後張顯耀接副主席破局，鄭麗文說服王金平接顧問。文傳會主委吳宗憲：「有關張顯耀部分，今天中常會完全沒提出來，到現在為止，主席完全沒跟我討論這件事，目前為止並沒有這個案子的提出，連我也是看媒體有提到。」自家人鬩牆，黨中央能閃則閃，但茶壺裡的風暴，已然展開。

