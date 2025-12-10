駁鄭習會「3張門票」 陸國台辦點名批「虛假報導」：無中生有

有台媒近日報導稱國民黨主席鄭麗文與大陸國家主席習近平可能在農曆年前後進行「鄭習會」，而北京對此提出「3張門票」作為前提。大陸國台辦發言人陳斌華今（10）日在例行記者會上駁斥相關報導是「無中生有、憑空捏造」。

陳斌華主持國台辦例行記者會。（圖／翻攝《央視網》）

陳斌華說，「《自由時報》向來以虛假報導見長，相信大家已見慣不怪，相關報導純屬無中生有、憑空捏造」。他續稱，民進黨和有關綠媒惡意炒作、造謠生事，目的是抹黑破壞兩岸正常交流交往、打壓政治異己，撈取選票和政治利益，「司馬昭之心路人皆知」。

陳強調，大陸願在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，與中國國民黨和台灣各政治團體有識之士加強交流往來，鞏固增進政治互信，保持聯繫互動，順應兩岸民眾願望，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

《自由時報》7日引述北京涉台系統及國民黨內部消息報導稱，大陸國台辦主任宋濤會見2位國民黨副主席時轉達北京立場，若要促成「鄭習會」，國民黨須拿出「堅定走在歷史正確軌道」的態度，並具體展現在對3件事的劍及履及上。

報導稱，北京這3項被國民黨私下稱作「3張門票」的要求，包含不讓民進黨政府提出的軍事採購預算通過；應即刻阻擋「限制陸配以及阻止兩岸來往」的國安立法；國民黨應提出排除對「中國統一」目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

對此，國民黨方面批評該報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治，企圖掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。鄭麗文本人則駁斥是在「編故事」，可見民進黨多緊張、多害怕，但對付不了她的，因為綠營論述漏洞百出，國際社會不再支持民進黨。

