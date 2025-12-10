駁鄭習會3項條件說 鄭麗文：九二共識反台獨足矣

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席鄭麗文今天表示，她稍早對歐洲各國的駐台代表說，希望未來溝通管道更直接，有任何問題都可以直接跟她溝通；此外，近日媒體稱「鄭習會」的3項條件說，全是瞎編的，九二共識、反台獨已足矣，沒有什麼另外條件。

鄭麗文今天下午在國民黨中常會上表示，中午時非常榮幸也很開心跟歐洲各國的駐台代表午宴，10幾個國家代表都到了，只有奧地利代表不克出席；在午宴結束時，她特別跟各國代表說，希望未來能夠有更直接的溝通管道。

廣告 廣告

鄭麗文說，感謝各國駐台代表在她上任主席後的關注，若有任何意見、問題、好奇，都可以直接跟她溝通，因為近日有媒體登了一篇子虛烏有的報導，寫出鄭習會的時程，甚至煞有其事說出3個未來鄭習會該滿足的條件。她鄭重向各國代表澄清，整篇報導全部是瞎編的，她請文傳會主委吳宗憲發律師函要求澄清，並保留法律追訴權。

鄭麗文表示，今天國民黨要在台灣發揮關鍵的影響力，締造兩岸和平，改變兩岸兵凶戰危的這條不歸路，要走的是和平、共榮的道路。最近她馬不停蹄見了來自各國的駐台代表、重要智庫、主要媒體，感受到長期以來所累積的對國民黨錯誤印象、成見，還有民進黨不遺餘力的抹黑，但她不會因此退卻，一定竭盡所能向國際說明主張、立場、價值。

鄭麗文認為，兩岸和平不只關乎兩岸人民，也希望得到國際社會的支持跟祝福，如此兩岸和平才能永續穩定，她有信心這絕對符合全人類的福祉，也是所有國家跟國際社會願意看到的，但遺憾痛心的是，見不得兩岸好、不願看到兩岸和平的就是執政黨，不惜造謠、抹黑、挑撥。

鄭麗文強調，相信兩岸有共同的願望，希望能夠和平、和解，因此不需要有任何條件、不需要有任何的自我矮化，因為九二共識、反對台獨已足矣，這就是最堅實的政治基礎，沒有什麼另外條件。（編輯：翟思嘉、林興盟）1141210