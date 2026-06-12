駁鄭麗文被美國安會「放鴿子」 陳以信喊賭1千份雞排：不可能

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國民黨主席鄭麗文赴美訪問，遭綠營爆料原定拜會美國國安會卻被臨時取消，引發外界關注。國民黨前立委陳以信今天（12日）駁斥此說法，並承諾若鄭麗文此行未見到美方行政部門官員，將親自到國民黨中央黨部前發放1千份雞排。

陳以信。（圖／陳以信提供）

陳以信在國民黨直播節目「KMT直球對決」表示，根據自身經驗及觀察，鄭麗文絕對不可能被美國行政部門放鴿子，若真的發生，就是美國行政部門失職。陳以信還承諾，若鄭麗文訪美期間沒有見到行政官員，他願意到國民黨中央黨部前發放1千份雞排，為自己的言論負責。

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陳以信以自己曾陪同前總統馬英九四度過境美國的經驗為例說明，台美間存在一些潛規則與雙邊默契。他指出，在美國過境時接觸美方官員都會儘量低調，並在行程結束後才對外說明。他強調，鄭麗文身為國民黨主席，而國民黨是中華民國國會最大黨，當鄭麗文到美國訪問時，美國行政部門怎麼可能都不接見，指鄭被「放鴿子」更是絕對不可能。

陳以信表示，美國行政部門應該會在適當的時間有訊息出來。他並指出，鄭麗文此次訪美在美國新聞報導非常多，相關行程又是高度保密。他認為，當國內繪聲繪影指鄭麗文被放鴿子，那就是有心人要打擊主要政黨支持者的信心，變相衝擊我國外交空間，是見不得鄭麗文好、見不得國民黨好，才急急忙忙的想要從中做梗破壞，甚至主動放來源不明的消息，酸葡萄心理並不可取。

鄭麗文抵達華府後，馬不停蹄展開國會拜會行程。（圖取自鄭麗文臉書）

陳以信也請所有講大話批評鄭麗文的人記得，相關言論已經留下紀錄，臉書也都截圖存檔。他表示，到時候如果發現鄭麗文與美方行政人員曾見面，請記得要還鄭麗文一個公道，還國民黨一個公道。

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