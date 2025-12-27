駁零選擇才演BL劇 邱宇辰「只有感恩」

邱宇辰發聲重申自己立場，接演BL劇沒有任何勉強。（資料照片）

邱宇辰出道邁入20年，近來卻風波不斷，之前爆出和男男CP搭檔黃宏軒鬧翻，近期疑似受到哥哥王子（邱勝翊）的「粿王風暴」波及，大陸演唱會取消，就連上張景嵐的Podcast節目受訪，聊到接BL劇《關於未知的我們》心路歷程，被解讀「零選擇才拍攝」被炮轟，他無奈透過Threads發文回應，堅定表達自己的立場。

他因BL劇人氣再翻紅，對於種種的質疑，他表示當年是在他幾乎沒有任何戲劇邀約、狀態也很低潮的時候，這個機會出現了，「對我來說，那並不是所謂因為零選擇才勉強接受，而是在那個當下，有作品願意相信我，我完全沒有任何猶豫，心裡只有感恩。」

他強調有看完整段訪問內容的人，都能理解當時想表達的原意，「我從來沒有對任何作品、題材或劇組不尊重，也沒有覺得自己是被迫或勉為其難。」他珍惜這段經歷也感謝願意理解的人，獲得不少粉絲力挺。