駁霸王條款！中國遊戲公司拒讓母親繼承過世兒子遊戲帳號，法官直接打臉
一名中國遊戲玩家病逝世後留下 87 個實名認證的遊戲帳號，其母親要求遊戲公司將帳號過戶到自己名下卻遭到拒絕，最終告上法庭。而最近，北京石景山法院對這起涉遊戲帳號繼承糾紛案作出判決，認定遊戲帳號的使用權具備財產屬性，屬於可繼承的虛擬財產，要求遊戲公司必須在判決生效後 15 天內，協助辦理實名認證資訊修改。
根據新京報報導，這起糾紛源於一名古姓玩家在 2025 年 5 月不幸病逝，而他生前在遊戲中共註冊並實名認證了 87 個帳號。而母親陳姓女士，在兒子的女兒自願放棄繼承權後，成為法定繼承人，並要求遊戲公司商配合辦理實名變更。但遊戲公司卻引用《用戶協議》拒絕，強調帳號與虛擬物品的都屬於公司所有，玩家只有有限使用權，更認為帳號不應納入遺產。
在陳姓女士提起訴訟後，最終法院審理指出，遊戲帳號、角色數據和虛擬裝備都屬於網路虛擬財產，雖然《用戶協議》規定所有權歸業者，但玩家在投入時間、精力與金錢成本培養帳號後，所享有的有限使用權仍然具有財產屬性。法官強調，這種使用權的核心在於財產利益，法律並沒有禁止繼承，因此認定該使用權屬於遺產範圍。
對此，網路上許多中國網友也對該新消息討論，認為不少遊戲公司的協議，其實很多在法官眼中都是不合理，即便看起來像是無解的霸王條款，但起訴後也不一定會被法官接受，唯一的缺點就是要花時間和遊戲公司打官司。
然而多數玩家指出，多數普通遊戲玩家在離世後，很多家屬根本不知道其名下有哪些遊戲和帳號，最終這些帳號往往只能隨時間歸於塵土。加上隨著遊戲市場的成長，帳號本身的價值，不論是平台上的遊戲數量，或是帳號內的虛擬寶物，近幾年來也在各國出現不少關於帳號繼承的爭議，甚至曾經有人教學「別說出去，就沒人知道」。
其他人也在看
連大便都能變動漫美少女？網崩潰尋「沒被擬人化的東西」 超絕望結果曝光
日本 ACG 中的「萬物皆可萌」文化早已舉世聞名，但日本人想像力到底有多誇張？最近社群 X（推特）上一名網友發起「急徵還沒有被擬人化或女體化的東西」的挑戰。文章迅速在網路上引爆討論，大量網友加入這場社群大賽。然而，隨著討論越演烈，大家才發現日本創作者的守備範圍寬廣到讓人難以置信，想要找出一個完全沒被賦予人形的事物，簡直比登天還難。
合法外掛？《英雄聯盟》新角有「100%滿血斬殺」大絕，設計師證實
轉眼間，《英雄聯盟》已經營運 16 年了。這些年來，開發團隊總是不斷推出各種新英雄，以讓玩家們能夠持續保持對於召喚峽谷的新鮮感。而在下一個版本 26.13 中，來自德瑪西亞的新中路刺客英雄洛克即將登場，而最讓人眼睛一亮的技能機制是，洛克竟能擁有「無限成長」的斬殺線，設計師也證實理論上洛克確實可能成長到 100% 斬殺線，讓敵方一復活就陣亡，但也談及對於洛克的限制，以及希望洛克能達到的目標。
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
史上最重！酷澎害3750萬用戶個資外洩 遭開罰140億元創紀錄
韓聯社報導，根據個資委調查，酷澎因資訊安全管理不當，導致約3750萬名用戶個人資料外洩。調查指出，該公司在認證簽章金鑰管理、系統存取權限控制等基本資安措施上存在重大缺失，未能建立完善的安全管理機制，進而造成大規模個資洩漏事件。個資委10日在首爾政府大樓召開全體...
71萬股東看過來！台新新光金前5月獲利348億元年增四倍
擁71萬股東的台新新光金控（2887）今（11）日公布自行結算累計1~5月稅後淨利為348.8億元，較去年同期成長432%，每股稅後淨利為1.36元，創歷史新高。
Wi‑Fi 7不再高不可攀！「Acer Connect Ovia T360」雙頻Wi-Fi 7網狀路由器 全家飆網、追劇、打怪零延遲
家裡明明辦了高速網路，卻還是常遇到訊號死角、追劇卡頓或多人同時上網變慢的問題？隨著Wi-Fi 7時代來臨，Acer推出全新Connect Ovia T360，以親民價格帶來高速、穩定又無死角的連網體驗。
王鴻薇蹭《鐵拳教育》！聶永真：你怎有臉講
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，劇中描繪教師面對校園霸凌、教權受損的無力處境，引發不少教育工作者與家長共鳴。國民黨立委王鴻薇也分享觀後感，直言與近年台灣的真實狀況雷同...
中職／兄弟連日無賽事！平野惠一妙語解析職棒現實：贏了就說調整得真好
台灣本週受到雨勢影響，9日和10日3場中職比賽都因此延賽，11日「龍象戰」終於能如期開打，賽前中信兄弟總教練平野惠一指出其實延賽並非壞事，也談到職棒的現實面，這段時間的調整好與否，取決於上場能不能拿下勝利。
台大爆首起AI眼鏡作弊！監試員一摸「鏡框發燙」揭穿 考生成績歸零
台大註冊組組長李宏森表示，今年申請入學筆試及書面審查共查獲3起違規案件，其中最受矚目的便是首次出現AI眼鏡作弊案例。校方指出，該名考生參加醫牙學系第二階段筆試時，在化學科考試期間穿著帽T並將帽子戴起。由於考試當天台北氣溫超過29度，考場內並未出現明顯低溫情況，...
威力彩連28槓「頭獎衝9億」！財神爺點亮「4生肖」手刀衝了
生活中心／綜合報導威力彩頭獎已連續28期槓龜，今（11）日晚間頭獎上看9億元，不少民眾期待財神降臨、一圓發財夢。命理專欄指出，6月11日前後有4個生肖財運特別旺盛，不僅正財收入看漲，偏財運也有機會同步升溫，成為近期最受財神眷顧的幸運族群。
打臉衛福部！金管會：癌症化療沒有納入在家住院新保單
打臉衛福部！金管會今（11）日邀及保險業者商討一日手術納保或癌症化療居家照護險等議題。金管會保險局主祕劉純斌表示，一日手術理賠尚無具體共識，至於癌症居家化療目前沒有「經驗發生率」，因此不包含在在宅急診照護新保險範圍，目前居家住險新險只有納入肺癌、尿路感染、軟組織感染等不便出門的失能病患，壽險業者研究中。
【童年代表作】台灣經典遊戲《爆爆王》因代理合約到期 宣布結束長達 23 年營運
韓國 Nexon 遊戲公司開發，遊戲橘子擔任台灣代理商之經典遊戲作《爆爆王》（Crazy Arcade，又稱瘋狂阿給、彈水阿給）宣布將在今年八月停止營運，結束長達 23 年的旅程。 （來
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
真的不是你手殘！任天堂認「隱瞞Joy-Con災情」慘吞13億天價罰單
在 2017 年任天堂上一代主機 Nintendo Switch 發售後，隨附的 Joy-Con 控制器馬上被許多玩家發現飄移問題，玩家明明沒碰控制器，遊戲中的角色卻會自行移動，隨後任天堂也在 2020 年公開致歉、承認。不過，最近法國消費者保護暨反欺詐總局（DGCCRF）卻認定任天堂是有意隱瞞兩年，因此重罰 3500 萬歐元（約 13 億新台幣）。
撿到手機抬頭嚇瘋！失主竟掛半山腰樹上 受困3小時驚險獲救
綜合《人民日報》、《新京報》及大陸消防部門資訊，事故發生於6月4日深圳市寶安區鳳凰山亞婆髻。當地屬於尚未開發的野山，雖非正式景區，卻因擁有遼闊視野及觀景地點，吸引不少民眾前往探險、拍攝網美照。據了解，男子當天為了拍照打卡，特地爬上一塊大型觀景巨石，不料腳下...
聰明人不稀奇！黃仁勳親揭輝達徵才關鍵 點名「1人品特質」最愛
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓熱門綜藝節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》，節目上他大方公開輝達的徵才條件，直言「聰明的人到處都是」，他真正看重的其實是員工的「人品」，要寬容且善良。
【本日焦點】伊朗轟炸美軍指揮中心 稱摧毀大量戰機／眼睛乾 狂點人工淚液半年⋯視力只剩0.1／女見「老鷹捕鴿」急喊放開牠 遭檢舉結果曝
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.伊朗轟炸美軍指揮中心 稱摧毀大量戰機2.眼睛乾 狂點人工淚液半年⋯視力只剩0.1 3.女見「老鷹捕鴿」急喊放開牠 遭檢舉結果曝 4.有猝死風險 美心臟科權威揭「早晨5禁忌」 5.台大申請入學揪重大違規 戴AI眼鏡作弊
不只航海王！Ado公開最愛漫畫清單，自爆看「死亡筆記本」後悔了
日本年僅 23 歲的高人氣歌手 Ado，於集英社創業 100 周年特設企劃中，大方公開自己私底下的漫畫推薦清單，其中最受矚目的便是近年大熱的音樂漫畫《普通輕音社》（ふつうの軽音部）。講述極度平凡的高中女生加入輕音部的故事，大讚這部漫畫早已成為她日常生活的精神寄託。
共艦高調殺進台灣東部！陳冠廷爆驚人下一步
[NOWNEWS今日新聞]針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委...