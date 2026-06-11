駁霸王條款！中國遊戲公司拒讓母親繼承過世兒子遊戲帳號，法官直接打臉

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一名中國遊戲玩家病逝世後留下 87 個實名認證的遊戲帳號，其母親要求遊戲公司將帳號過戶到自己名下卻遭到拒絕，最終告上法庭。而最近，北京石景山法院對這起涉遊戲帳號繼承糾紛案作出判決，認定遊戲帳號的使用權具備財產屬性，屬於可繼承的虛擬財產，要求遊戲公司必須在判決生效後 15 天內，協助辦理實名認證資訊修改。

遊戲帳號價值越來越高，也曾發生過不少繼承爭議事件。（示意圖，非當事人，圖源：Getty Images）

根據新京報報導，這起糾紛源於一名古姓玩家在 2025 年 5 月不幸病逝，而他生前在遊戲中共註冊並實名認證了 87 個帳號。而母親陳姓女士，在兒子的女兒自願放棄繼承權後，成為法定繼承人，並要求遊戲公司商配合辦理實名變更。但遊戲公司卻引用《用戶協議》拒絕，強調帳號與虛擬物品的都屬於公司所有，玩家只有有限使用權，更認為帳號不應納入遺產。

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在陳姓女士提起訴訟後，最終法院審理指出，遊戲帳號、角色數據和虛擬裝備都屬於網路虛擬財產，雖然《用戶協議》規定所有權歸業者，但玩家在投入時間、精力與金錢成本培養帳號後，所享有的有限使用權仍然具有財產屬性。法官強調，這種使用權的核心在於財產利益，法律並沒有禁止繼承，因此認定該使用權屬於遺產範圍。

對此，網路上許多中國網友也對該新消息討論，認為不少遊戲公司的協議，其實很多在法官眼中都是不合理，即便看起來像是無解的霸王條款，但起訴後也不一定會被法官接受，唯一的缺點就是要花時間和遊戲公司打官司。

然而多數玩家指出，多數普通遊戲玩家在離世後，很多家屬根本不知道其名下有哪些遊戲和帳號，最終這些帳號往往只能隨時間歸於塵土。加上隨著遊戲市場的成長，帳號本身的價值，不論是平台上的遊戲數量，或是帳號內的虛擬寶物，近幾年來也在各國出現不少關於帳號繼承的爭議，甚至曾經有人教學「別說出去，就沒人知道」。