駁黃俊雄「孤苦伶仃」傳聞！黃逢時怒斥：兒女照顧得很好

已故國寶級布袋戲大師黃海岱的冥誕1月2日，也是雲林縣布袋戲日。今年縣府文觀處與霹靂國際多媒體公司共同策展「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展，向冥誕126歲的「通天教主」致敬，今（2）日開展。黃海岱五子、雲林縣政府首席顧問黃逢時出席致詞，披露其父102歲中風出院後，仍好學不倦的軼事。

黃逢時是布袋戲大師黃俊雄的胞弟，高齡92歲的黃俊雄排行老二，因臥病在床未能出席。

黃逢時在特展中致詞，回顧父親一輩子學戲、作戲、傳習的故事。他表示，父親黃海岱11歲正式去讀漢學，是阿公黃馬的特意安排，從西螺徒步到二崙認真學習。

「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展今日於雲林布袋戲館開展，首次展出黃海岱珍愛的彩樓戲台。（周麗蘭攝）

現場展出黃海岱老先生生前使用的鍾馗懸絲偶。（周麗蘭攝）

經營布袋戲班的黃馬勉勵兒子：「你就是要讀，這樣才會有墨水，以後做戲、編劇才有內容，才會好看。」漢學奠定了父親博學的基礎，18歲便當上正手（主演）。

黃逢時回憶，父親不僅精通布袋戲偶的身段與口白，也擅長編劇，後台樂器包括打鼓、嗩吶等樣樣精通，不成功還真難。他後來受邀至國立臺北藝術大學年駐校4年指導布袋戲，102歲時獲頒藝術類榮譽博士。

黃逢時並以已故姪子、「八音才子」黃文擇學唱「下嘎」為例，打趣說黃文擇學了兩個月還只能「啊啊啊」，不是那麼容易。

他也聊到與胞兄黃俊雄的趣事，笑說：「俊雄是天才型表演者，但很怕我爸，所以今天沒來。」黃逢時自曝，曾向父親打小報告，指黃俊雄在某齣戲中，主角拿的兵器竟是糞叉。

黃海岱當下叨唸「亂編」一番，當時他身體已欠安，後來中風出院後，牢記黃逢時提及的兵器細節，高齡102歲的老人家竟把厚厚一大本《東漢演義》花2個月又重新讀一遍。

黃逢時話鋒一轉表示，二哥黃俊雄可能已無法再登台演出，前一陣子網路上子虛烏有，亂傳黃俊雄生病後孤苦伶仃、無人照顧，他呼籲大家不要缺德亂講，並強調自己可以作證，二哥的兒女子孫照顧得非常周到，這種無中生有的訛傳一定要停止。

「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展今日開展，展出子孫（霹靂國際多媒體公司）珍藏30年、從未對外展出的黃海岱彩樓、佈景戲台、木製戲箱與鐵製戲箱。

副縣長陳璧君表示，展覽於雲林布袋戲館展出，分別有戲夢、偶靈、戲台、傳承四大展區，現場播放《掌中風雲一世紀—黃海岱回憶錄》紀錄片，由霹靂公司於黃海岱老先生100歲時，歷時2年拍攝完成。

縣長張麗善表示，感謝黃家將布袋戲從野台戲發展為動漫電影與電視戲劇，布袋戲的深耕與傳承，雲林縣政府一定會持續扮演推手角色，讓布袋戲發揚光大的政策不斷延續。

