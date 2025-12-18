駁黨內雜音 徐國勇：不副署是希望在野黨坐下來談

民進黨秘書長徐國勇今天到東吳大學演講。（王千豪攝）

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》引發憲政爭議，民進黨立委王世堅昨逆風發言說，身為執政黨要萬事隱忍，用協商方式化解衝突。民進黨秘書長徐國勇今（18）天被問及黨內是否對不副署有雜音？徐國勇表示，民進黨是多元政黨，大家都可以發表意見，並強調「不副署是希望在野黨、執政黨都要坐下來談」，但國民黨搞錯方向了。

徐國勇今天到東吳大學演講前接受媒體聯訪，針對黨內對不副署是否有雜音，徐國勇表示，不是黨內有雜音，民進黨本來就是一個多元政黨，每個人都可以表達自己的意見。

徐國勇強調，不副署並不是它的目的、不是終極目的，不副署是希望在野黨、執政黨都要坐下來談，為國找出一個最好的方向，而國民黨搞砸了，也搞錯了方向，因為有人不出席，「沒出席就是沒出息」。

徐國勇說，讀過法律的人就知道，權力跟義務永遠是相對的，所以只說不副署的卓榮泰的義務，不是這樣子的，義務必然伴隨著權利，權利就會跟義務在一起，怎麼這些人常識都不懂呢？所以王世堅講坐下來談是好事，問題是國民黨不談。

