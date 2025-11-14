駁「住新店」謠言！張善政稱當然爭取連任 談王義川：我嚇得戰戰競競

國民黨桃園市長張善政今（14）日赴議會備詢，被問到明年是否爭取連任？他回應：「當然要啊。」另外針對網路上有聲音質疑住在新北市新店區，張善政表示，大多時間住在市長官邸。

桃園市長張善政。（圖／翻攝張善政臉書）

桃園市議會今日總質詢，民進黨議員張曉昀詢問張善政明年是否爭取市長連任？張善政表示：「當然要啊。這個不是問題的問題。」張曉昀另稱：「市長你不要做太好，不然我們明年民進黨市長候選人就沒得表現。」張善政表示：「我當然是能做100分盡量做100分。民進黨誰出來不是我的事。」

廣告 廣告

張曉昀14日質詢張善政。 （圖／翻攝桃園市議會YT）

國民黨議員詹江村質詢時則問，民進黨立委王義川近來動作頻頻，似要參選桃園市長，會不會害怕？張善政回應：「我嚇得戰戰競競的。」、「正經地講，我當然是把我事情做好，其實民進黨誰出來都不是我在意的事情，我在意的是我事情做好了，市民的肯定最重要。」至於王義川提出首個政見，要把桃園機場下機的國際旅客都鎖在桃園，張善政表示：「無法評論。」

綠委王義川。（圖／中天新聞）

詹江村再問：「市長你住哪裡？」張善政回應：「我住桃園啊。」詹江村追問，那怎有很多人說你住新店？張善政表示：「很多人都知道，我來桃園選市長以前住在新北新店，我跟我太太搬到桃園來以後，新店的房子就空在那邊，基本上是沒有人住，但是有時候配合我的行程，我還是會回新店住一下，譬如晚上最後一個行程或早上第一個行程在台北，他考量時間與體力，必要時就會在新店住一晚，但是這是少數。」

張善政說明：「前幾天南門市場火災的時候，臉書上有人PO文說市長官邸到南門市場只有幾分鐘時間，市長卻沒有在火場出現，是因為市長住在新店，其實不是這個樣子，其實當天晚上我就是在市長官邸。古時候的將軍在第一線奮勇殺敵爭取戰功，現代的將軍是在後方運籌帷幄、調兵遣將，我當然是做一個現代的將軍，我如果當時到火場現場，沒有辦法幫忙救火，還增加現場維安的負擔，所以這不是好的做法，所以這跟我住在哪裡是兩回事。」

延伸閱讀

神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看

北北基桃沒同步颱風假？ 張善政：考量各縣市特殊狀況

桃園放颱風假！市民狂刷「我愛你」 張善政親曝放假考量