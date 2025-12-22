駁「北捷攻擊」屬恐攻 警政署長：是隨機殺人

針對上周五發生北捷隨機攻擊事件，立法院今天邀集相關單位專案報告，警政署長張榮興表示，他不認為是恐怖攻擊，應屬隨機殺人案，另對於首批到場警力的武器配備，確實還有精進空間！

警政署長張榮興定調北捷案為隨機殺人，認為與恐攻有距離。（圖／TVBS）

北捷攻擊事件引發社會恐慌，針對案件性質是否定義為恐怖攻擊，警政署長張榮興在立法院答詢時明確表態，認為兩者仍有差異。

警政署長張榮興答詢民進黨立委蘇巧慧時說：「你會定義它是恐攻擊嗎？我想這個還是有段距離，你會定義它... 隨機，隨機的攻擊事件。」

廣告 廣告

無論案件樣態為何，警力都在第一線應對。不過，外傳有捷運警察爆料，案發當天附近車站的值勤同仁，無線電完全沒聽到通報有狀況，質疑通訊設備出問題。對此，張榮興嚴正駁斥。

警政署長張榮興答詢民進黨立委黃捷時說：「我想沒有這個問題，因為北捷，那個捷運的警察是有到場的，那無線電失靈，這個勤務沒有辦法運作啊，馬上就會知道了，那我想要在這裡做闢謠。」

為避免類似憾事重演，國民黨立委張智倫建議，應在捷運、高鐵、台鐵等大眾運輸系統的入口，引入AI科技檢查旅客行李，從源頭阻絕危險物品。

警政署長張榮興說：「攻擊的物品是不是有可能來做科技執法，這個部份謝謝委員的建議，我覺得這也是一個從源頭處理，在這個公共運輸系統，譬如講高鐵、捷運、台鐵這些，只要進站，只要是進站的這些入口，是可以用AI的這個設備，來對於危險物品的一個先期的發現。」

雖然警政署對AI執法持開放態度，但交通部方面面有難色，考量大眾運輸進出口眾多，執行難度高。此外，針對台北市長蔣萬安建議，未來若發生類似狀況應規劃發送「細胞簡訊」示警，內政部態度則較為保留。

內政部長劉世芳說：「若你明確定義不清楚，沒有辦法界定範圍的話，引起不必要的猜測跟恐慌，更何況（這次）人潮洶湧，來來去去的人不一樣，那你這次的範圍，不曉得嫌犯到哪裡去啊。」

中央與地方對於預警機制仍需溝通。至於網路上有不少輿論影射嫌犯張文與中國關係密切，質疑是否與「第五縱隊」滲透有關？

國安局副局長陳松吉說：「目前這個個案，還在偵辦當中，一切由地檢署或是警政單位來做說明。」

更多 TVBS 報導

持鐮刀在彰化市場閒晃！街友遇警「行舉手禮」 稱路邊撿到嚇壞路人

北捷中山砍人／冬至不能團圓…男騎士遭砍死 親姊2封手寫信：無法克制眼淚

北捷中山砍人／比照陸地鐵安檢？前員警「點破關鍵」搖頭：這就是他們的目的

放話恐嚇「下個目標高雄車站」網友抓到了…5萬交保

