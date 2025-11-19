駁「台灣病」 葉俊顯：台灣未加入IMF！若遇金融風暴只能求自保

國發會主委葉俊顯認為，台灣非IMF成員，一旦有金融風暴，我們只能尋求自保。戴嘉芬攝



英國《經濟學人》雜誌上週五以封面專題報導分析，台灣央行長期壓低台幣匯率，造就出口經濟繁榮，但內需疲弱、房價攀升，並將此形容為「台灣病」。對此，國發會主委葉俊顯表示，台灣既不是國際貨幣基金（IMF）的成員，也不是世界銀行（World Bank）的成員國，一旦有金融風暴，我們只能靠自己自保，因此累積外匯無可厚非。

葉俊顯今日接受《自由時報》採訪時表示，央行早期或許真的像經濟學人所言，為了要多賺外匯操控匯率。但這是不可避免的，因為台灣既不是國際貨幣基金的成員，也不是世界銀行的成員國，一旦有金融風暴，我們只能靠自己自保，因此累積外匯無可厚非。包括2008年的次貸危機、1997年的亞洲金融風暴，台灣都是這樣走過來的。

廣告 廣告

國發會也補充表示，針對經常帳順差擴大，主要反映我國產業結構升級與高科技產品的國際競爭力日益提升。過去台灣出口以傳統製造為主，產品替代性高，匯率貶值有助提升出口競爭力；但隨著我國產業升級轉型，出口轉向電子、半導體等高附加價值，且具技術門檻與獨特性的產品，全球AI與數位轉型趨勢推升晶片需求，帶動我國資通訊與電子出口成長強勁。

此外，2021年新台幣升值至 28 元新台幣兌一美元的價位，同年我國出口年增29.3%，顯示貶值並非我國出口及經常帳順差主因。

國發會表示，我國為小型開放經濟體，外匯市場屬於淺碟型，易受國際資本流動及出口商資金運作影響。新臺幣匯率由市場供需決定，受外人投資、出口商資金配置及國際局勢等多重因素波動。惟因我國尚未加入國際金融組織，為維持經濟安全與金融穩定，必須維持充裕且具備即時調度能力的外匯存底，始能因應全球景氣波動及突發性風險，確保國家金融韌性。

國發會強調，我國經濟發展雖表現亮眼，但面對社會結構與國際變局的挑戰。政府將持續推動產業升級轉型，強化產業韌性、擴大社會投資，改善所得分配，並以務實態度回應社會關切，推動經濟永續與包容發展。

更多太報報導

國家檔案館今開幕 葉俊顯：未來將導入新興科技！讓場館AI化

立委批半導體產業赴美將掏空台灣 葉俊顯：台積電美廠沒有大量生產2奈米

立委質疑台灣半導體產業將整批移美 葉俊顯：此為「複製」、並非「外移」