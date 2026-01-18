駁「台積電變美積電」 經濟部：2036在台產能仍佔8成

台美關稅拍板，同時敲定台灣半導體與科技企業，將新增對美投資2500億美元、合台幣7.9兆，先前更傳出台積電將赴美再建5座晶圓廠，引發掏空擔憂。如今供應鏈則傳出，台積電2026年將在南科、嘉義再投資4座先進封裝廠。

台積電董事長魏哲家15日曾表示，「我們將會繼續在台灣投資先進製程及先進封裝廠，在接下來的幾年之內。」

董事長魏哲家也在法說會強調，因為產能緊縮，會同步加大台灣與美國廠的投資。台積電目前在台灣共啟用5個先進封裝廠，進行中的還有群創南科廠房改建封裝廠、與嘉義園區一期的2座；後續有望再加入嘉義園區二期先進封裝廠2座，和南科三期2座。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣指出，「因為目前先進封裝廠的產能，尤其是CoWoS的產能，是完全處在一個供不應求的狀況，實際上為了解決這個問題，去年台積電還將部分的產能，外包給矽品去進行封裝。」

台積電回應，建廠資訊以公開資訊為主。經濟部也發文強調，根據佈局規劃，到2036年時，台積電在台灣的產能佔比仍高達80%，美國僅佔約20%，駁斥「美積電」疑慮。

政院強調，台灣是首個爭取到232條款半導體，及衍生品關稅最優惠待遇國家。不只韓媒高度關注，專家也分析，南韓將備感壓力。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣認為，「但是其實真正的著眼點是應該講說，無論是南韓或者是台灣，為了爭取比較好的稅率，我們要付出怎麼樣的一個代價。」

另外，美國最高法院可能將在20日針對關稅政策合法性做裁決，白宮則表示，一旦現行關稅被推翻，將立即啟動10%的臨時關稅，並持續研究是否有更具法律韌性的長遠途徑。

