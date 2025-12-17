駁「喪權辱市」 南美館二館移撥中央變南國美 喊創造三贏

台南市美術館二館移撥中央「台南國家美術館」，日前遭議員質疑「好康被拿走」，副市長葉澤山、南國美籌備處主任黃宏文、南美館館長龔卓軍、文化局長黃雅玲17日親上火線說明。葉澤山強調，南美館二館撥用中央，成為國家級美術館，是創造「國家資源挹注、地方財政減壓、市民權益升級」三贏策略，台南沒有「好康被拿走」，反而是獲得更多國家級美術館的中央資源，將來有許多國寶級作品匯集在台南。

中央無償接手南美館二館建築及地下停車場，日前市議會審查預算，質疑市府負擔部分卻僅減少2成，最後決議擱置至各局室預算審議最後再行審議。

葉澤山今天率文化局、南美館團隊並邀請台南國家美術館籌備處共同對外說明。葉澤山說，整件事歷經3年籌備，並非市府倉促決定，主要源於民國111年第3屆第8次定期會，市議會主動提出建議案，期盼減輕市府長期營運負擔，同時爭取更多國家級文化資源，歷經審慎評估、跨部會討論與行政院層級協商，最終促成文化部於台南設立國家級美術館，展現中央對台南作為「台灣文化首都」的高度重視與肯定。

針對外界質疑「失去停車場金雞母」一說，文化局以具體數據說明，移撥後雖將減少部分停車場與場租收入，但同時也卸下過去由市府承擔的龐大固定成本。依南美館試算，移撥後的115年度，南美館一館整體支出將較原本一、二館完整營運時，大幅下降約35％，約減少4600萬元。原本由市府負擔的二館水電費約1900萬元、保全清潔與設備維護費約2,380萬元，未來均改由中央承擔。

此外，文化部也已編列115年度1億4600萬元預算接手營運，扣除原有場館營收後，實質上是由中央額外挹注約1億元資源投入台南，市府對南美館的補助負擔明顯減輕，並無「賠錢」或「被掏空」情形。

至於停車場為何無法保留，文化局也說，二館停車場與場館整體消防、機電系統及公共安全動線高度連動，責任無法切割，須由單一機關統一管理，才能確保展覽、典藏品、民眾使用安全。

黃宏文表示，未來美術館將聚焦台灣近現代美術史，文化部未來將持續挹注經費支持台南策展與研究，113至114年度已先行投入3600萬元與南美館合作。他強調，明年元旦起，南國美館與南美館將推出優惠聯票160元，台南市民門票也從100元降至80元，讓市民可以更優惠的價格享受國家級展覽資源。

南美館館長龔卓軍揭示「後南美館時代」發展藍圖，未來南美館一館將串聯周邊歷史空間，發展「城市美術館群」，明年也將推出全台第一個城市散步型雙年展，目前納入農田水利署嘉南管理處原辦公廳舍作為展覽空間，同時活化台南公園古蹟管理所，打造「兒童藝術森林」，結合兒童科學館、南門城、司法博物館等歷史節點，讓美術館成為城市美術館、讓藝術能量於整座城市流動。

文化局長黃雅玲指出，未來將持續攜手南美館打造城市美術館，透過資源整合及空間串聯，擴大南美館營運量能，並以跨界破圈的概念，創造南美館無可取代的公共服務價值。

