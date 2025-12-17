駁「埔心牧場點土成金」指控 國產署揭始末：依規辦理

三立新聞／綜合報導

近期有媒體和政治人物指控，三立集團買下埔心牧場後一路獲得政府開綠燈，核准變更為「產業遊樂區」，土地主管機關國產署發布聲明，說明整起案件始末。

三立埔心牧場購地案，國產署表示各階段均符合法規。

國產署表示，本案土地總面積約40公頃，國產署經管的國有土地面積約21公頃，其中20.86公頃原本是味全公司向土地銀行承租，但民國88年因精省移交國產署接管；其中3筆國私共有土地，國產署持有4/5，私有則是1/5，原本屬味全公司。不過在民國107年，味全公司詢問國產署是否購買私有持分土地，國產署評估後沒有購買，三立公司才在108年買下。

國產署指出，早在民國82年6月，牧場所在地就已配合農業觀光需要，由農業區變更為產業遊樂區；民國108年，桃園市政府考量周邊發展轉型必要，申請將土地使用修正為可做一般遊樂設施使用，經內政部審議通過。隔年，三立依規定擬定細部計畫，函請國產署同意進行都市計畫變更，承諾重劃後將範圍內國有地無償贈與國產署，後經桃園市府都委會審議通過後，在民國111年發布實施。

國產署發布聲明。

國產署透露，審議過程中，考量變更範圍內的國有地本來就沒有具體利用計畫，如果參與重劃，有利於提升國產價值，加上三立出具承諾切結書，將回贈抵充國有地，才同意變更，過程皆依規辦理。

而根據內政部說明，該土地82年就變更為產業遊樂區，但20多年來，當事人，也就是味全公司，都沒有積極依規定擬定細部計畫辦理後續園區開發利用，反擊所謂「味全20多年搞不定」的內容並非事實。

埔心牧場方面則表示，三立接手之後依照承諾改善設施，努力促進地方觀光發展，合法開發、合法經營。

