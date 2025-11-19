駁「堅偉大戰」傳言 王世堅：桃園讓「善良孩子」何志偉上

民進黨立委王世堅因質詢金句爆紅，人氣水漲船高，頻頻被點名參選2026。（圖／東森新聞）





民進黨立委王世堅因質詢金句爆紅，人氣水漲船高，頻頻被點名參選2026，有人認為他也可以當參選桃園市長的奇兵，不過王世堅趕緊否認，並支持已在地方經營許久的總統府副秘書長何志偉上場。

記者vs.立委（民）王世堅：「當台北市長參加雙城論壇來進行兩岸交流，有沒有想過，無論是台北市長或者是兩岸的交流，這個都輪不到我。」又被拱選台北市長，王世堅匆匆忙忙趕緊說不，不過他的八字金句紅到連解放軍都愛用，真的不考慮，以「王市長」身分，去雙城論壇，促進兩岸交流。

廣告 廣告

立委（民）王世堅：「因為他們已經用到我講的八個字，從從容容游刃有餘，我才會回應說我們台灣也是啊，我們台灣的準備也是游刃有餘。」但王世堅還被點名也會是桃園市長奇兵，這時遇到蔡其昌就像抓到浮木。

立委（民）王世堅vs.立委（民）蔡其昌：「他他他最強，他他他推他會勝選，（幫我找太多工作了），沒有啦沒有。」兩人你推我我推你，就是因為桃園市長人選，還沒找到「大咖」，只是何志偉已經營許久，若王世堅有意，恐怕形成堅偉大戰2.0。

立委（民）王世堅：「我完全沒有那個想法，我認為何志偉是很好的人選，從過去就沒有所謂的堅偉大戰，沒有沒有我絕對沒有，而且過去的競爭也已經過去了。」因兩人曾在2024年台北市立委初選，殺得刀刀見骨，這回若與王義川相比王世堅選擇大方祝福。

立委（民）王世堅：「王義川有王義川的特色，不過我了解何志偉因為他年輕嘛，他是一個很善良的孩子，那就讓何志偉上場吧，只要一通知我，我絕對隨傳隨到。」對此何志偉也回應感謝王世堅從從容容的鼓勵，只能說若存在主要的敵人，政壇沒有永遠的對手。

更多東森新聞報導

2026蔣川連線對戰沈伯洋、蘇巧慧？ 李四川：有想法會報告

遭韓批「打斷台海3隻腳」！ 賴總統：別替侵略者找藉口

謝志偉喻「台灣是武大郎、國共潘金蓮、西門慶」 藍嗆低劣

