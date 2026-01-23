駁「大案小辦」！全教總轟污名化教育現場 呼籲教育部主動澄清

全教總於22日召開記者會，理事長侯俊良說明25日「廢惡法、救教育」陳抗活動與路線規畫。（李侑珊攝）

教育部近日公布新版校事會議規定，引發基層教師強烈不滿與焦慮表示，針對近期國家人權委員會專案報告及相關團體質疑校園事件存在「大案小辦」、「輕縱」、「師師相護」等情形，全國教師工會總聯合會於今（23）日發表嚴正聲明，強調校園事件處理程序，教育部不應任由輿論抹黑基層教師與學校，應主動站出來解釋還給學校清白。

全教總理事長侯俊良表示，在113年《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》（以下簡稱解聘辦法）修法前，校園事件即便進入考核會審議，結果仍須經過「校長覆核」與「主管機關核定」。113年修法後，更增設主管機關監管機制之規定，留容主管機關介入學校校園事件處理之空間。若事實認定與懲處情節不符，主管機關本就有權退回或不予核定。所謂「大案小辦」的質疑，忽略了現行法規中，主管機關本就具備的監督權責。

侯俊良說，校園事件的認定，需回歸調查報告之事實，懲處則需符合「比例原則」。人權會與部分團體動輒以「師師相護」標籤，否定學校校園事件之處理，甚至指控主管機關為共犯，這種全面性的指控，不僅傷害基層教師的尊嚴，更抹煞了多數行政人員與主管機關，在現行法治框架下承受辦案負擔的努力。

侯俊良強調，校事會議調查制度已嚴重戕害校園信任與教師尊嚴，拖累教育現場與重創校園文化，還需承受社會大眾對校園事件處理機制的不當質疑，校事會議調查制度之廢除，應嚴肅處理。

全教總也再度向教育部喊話，即教育部身為中央主管機關，應嚴正面對，不應噤聲不語，放任民粹蔓延，基層學校獨自面對輿論衝擊。

全教總嚴正要求教育部應公布近年來主管機關針對學校懲處建議行使「退回」、「不予核定」或「糾正」之具體數據，證明監督機制有效運行。針對人權會報告中所提，教育部應就法規面與實務面解釋「情節不相當」之判斷準據，導正社會對於「大案」與「小辦」的認知落差，更不應以社政通報處置偷換概念至校園事件之行政處置。學校處理程序合法合規，教育部應公開表態支持，拒絕政治與社會壓力干預校園行政專業。

全教總強調，守護學權與尊重教師專業不應是對立面。教育部落實法規監督之餘，更有義務守護教育現場不受無端指責。請教育部即刻對外說明，還給全國學校與教師一個公道。

