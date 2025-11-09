駁「婆婆過世仍慶生」 曾馨瑩發聲：心情很沉重

台北市 / 綜合報導

鴻海創辦人郭台銘母親郭初永貞6日病逝，郭董愛妻曾馨瑩卻遭爆料，7日與好友們慶生，還開心和賈永婕、關穎合照，對此，她今天凌晨發文澄清。

曾馨瑩表示，這幾天心情很沉重，因為她最敬愛的婆婆離世了，她澄清，外界指稱的這場聚會是在4日，她事 先 並不知道朋友會替她慶生，她「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生」。

