駁「新台幣低估論」！央行四點聲明：出口暢旺不等於貨幣必升值

中央銀行LOGO。李政龍攝



針對日前有國外學者質疑新台幣匯率長期低估，甚至提出台灣應過渡至強勢貨幣之論點，中央銀行今（12/24）日發表四點聲明回擊，單以實質有效匯率指數（REER）下降來論定匯率低估是「誤導性指標」，強調30年來台灣物價漲幅遠低於貿易對手國，不僅反映購買力提升，也顯示經貿結構早已大不相同，不宜以1995年的標準衡量現今匯率水準。

央行提供國際清算銀行（BIS）截至今年10月的最新數據進行比較，釐清名目有效匯率（NEER）與實質有效匯率指數（REER）的差異， NEER升值9.6%，反映新台幣對一籃子貨幣名目價格其實是上升的，而REER下降 18.9%，主因是台灣物價漲幅比對手國低35.2%，反映購買力強。

央行指出，REER僅反映出口的「價格競爭力」，並非衡量均衡匯率的標準，況且，30年來台灣金融國際化程度大幅躍升，外匯參與者從出口商擴大到外資、個人及金融機構，性質已大相徑庭，硬拿30年前的水準做比較並不適當。

央行強調，無論是全球或台灣，金融帳交易占外匯交易的比重高達9成以上，已成為決定匯率的主因，而國內匯市參與者眾多，除進出口廠商外，尚包括外資、國內金融機構、個人等，新台幣匯率由多樣化外匯供給者、需求者共同決定，出口商只是其中之一。因此，一國的出口持續增加，不盡然表示該國貨幣必然升值，也不宜據以認定新台幣匯率低估。

央行重申，金融自由化使得匯率做為貿易失衡的調整工具更加困難，央行係基於法定職責於必要時進場調節匯市，以維持新台幣匯率的動態穩定，調節措施旨在減緩匯率過度波動，不會也無法扭轉匯率趨勢。

