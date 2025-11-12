駁「清大解聘」說 翁曉玲點名綠媒：我還在！沒被fire

翁曉玲仍是清大通識中心專任教師，但已不在科法所授課。資料照 李政龍攝



近期有網友發現，國民黨立委翁曉玲遭清大科法所拔掉合聘教師資格，開心認為清大「終於做對事了」，並獲校方證實，翁曉玲已不在合聘師資名單上。對此，翁曉玲今（11/12）表示，並非被解聘，而是因工作繁忙未續與副聘單位合作，主聘仍在清大通識教育中心。

清大表示，翁曉玲副教授目前是清華學院通識中心專任教師，過去多年支援科法所研究教學工作並聘任為合聘師資。近年來，科法所專任師資人數已穩定成長，教師專長也涵蓋多元領域，基於整體教學及人力配置考量，決議於上學年聘期屆滿後，翁曉玲已不在合聘師資名單上。

翁曉玲上午在立院受訪表示，昨天有部分綠媒，對她在清大科法所沒有合聘這件事情做些報導。她在清大總共有兩個系所一起合併，科法所只是副聘單位，她主聘是在清大通識教育中心。

翁曉玲說，擔任立法委員之後，分身乏術，一個人要做三份工作，對她來說非常吃力，她大概就是維持一年，為學校開一門課。因為主聘是在通識中心，所以當然還是以在通識、大學部的學生開課為主。並不是像綠媒說，好像被清大解聘了，「我只是沒開課，就被形容成是被解聘。」

翁強調，現在回清大開課，都是義務性開課，沒有領任何一毛鐘點費。所以在立法院工作這麼沉重的情況之下，她想做些取捨，也沒有辦法在不同的系所同時開課。「所以可以以去問問看清大，我到底有沒有被 fire 掉？」

她表示，只是沒有在清大科法所合聘，也沒有在那裡開課了。從系所的角度，校方做一些安排，對她來說，其實無傷大雅。至於被清大解聘，她說，是不實訊息，請媒體好歹要做功課、查證。

