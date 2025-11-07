駁「禿鷹說」 沈慶京：奉命協助民營化非掠奪官股

中工經營權之爭持續延燒，今（7）日有媒體報導「小沈當年也是禿鷹？」一文，對此威京集團創辦人沈慶京發表聲明，強調報導內容與事實不符，並指出自己當年接手中工與中石化，是奉中央政府政策協助國營事業民營化，絕非外界所稱的「禿鷹行為」。

政府邀請承接中工、中石化

沈慶京表示，民國82年政府推動中工與中石化兩家國營公司民營化，時任經濟部長江丙坤奉令必須完成任務，但因官股乏人問津，計畫延宕數年，經濟部擔心若政策進度受阻，將影響後續國營事業民營化的示範效應，因而期盼他出面協助。

「當時政府希望我能支持並承接這個任務，認購中工、中石化股票，並負起經營責任，我只是協助政府完成政策交付的使命，談不上什麼禿鷹。」沈慶京說。

威京被迫紓困、賤售持股

沈慶京回憶，接掌中工與中石化後，正值全球景氣低迷、金融市場動盪，威京總部財務因投資受損，虧損高達700億元，被迫接受政府紓困。當年威京以每股約38元與19元價格認購中工與中石化股票，後為支付紓困利息並維持兩家公司營運，只能以每股1元多的低價出售股票。

他表示，為求集團續存，還忍痛割捨旗下春池建設，並同意京華證券與元大證券合併，由元大主導經營，「這些都是在困境中不得不的選擇。」

回應外界質疑：「我怎麼可能是禿鷹？」

沈慶京強調，自己當年是出於誠信與道義，延續已故經濟部長江丙坤與國營會副主委鄭溫清的政策任務，協助推動國營事業民營化。他語帶無奈地說：「我怎麼可能是禿鷹？那是對歷史的不公，也誤解了當時整體政策背景。」

強調從未干預公司經營

沈慶京並補充，民國76年至78年間，自己雖為七家上市公司大股東，但從未介入經營權，始終秉持尊重與誠信原則。並舉例：「光寶前董事長宋恭源就很清楚，我當時買下光寶48％股權，仍完全尊重公司經營，這就是我一貫的態度。」

沈慶京表示，這些往事距今已超過30年，許多年輕世代對當年國營事業民營化背景不甚了解，因此才決定出面說明。「我只是希望釐清事實，還原歷史真相，不願讓錯誤的印象一再流傳。」