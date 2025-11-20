駁《經濟學人》台灣病 龔明鑫：我們沒有病

▲龔明鑫今（20）日表示，台灣近10年的經濟表現都跟匯率沒有關係，「我們沒有病！」（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 經濟部長龔明鑫昨（19）日演講時頻頻反擊《經濟學人》日前發布的「台灣病」說法，甚至稱「說台灣有病的人才有病」，《經濟學人》應多關心中國經濟問題。他今（20）日表示，台灣近10年的經濟表現都跟匯率沒有關係，「我們沒有病！」



《經濟學人》日前引用「大麥克指數」（Big Mac index），稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，藉此累積出口暢旺成績，卻是犧牲台灣國人購買力、推升國內房價。



龔明鑫表示，他昨天用很多資料去做比對，嘗試說明匯率事實上是非常複雜的多重因素，「政府沒有辦法用單一的匯率，當作工具來達成某一個政策目的跟目標。」



台灣近十年來經濟成長表現優秀，基本上跟匯率沒有太大關係，包括2018年川普1.0美中貿易戰，台灣經濟表現好是台商回台、投資台灣三大方案。



第二階段，也就是新冠疫情後，數位的運用跟需求大幅增加 奠定了我們半導體一些發展的基礎。近期則是因為AI的時代的來臨，也是因為前陣子半導體發展得非常好，才奠定可以迎接AI時代紅利的來臨，這些都跟匯率沒有關係，



龔明鑫強調，「我們沒有病」，當媒體詢問「部長，你是覺得經濟學人是有病是不是啊？不然你怎麼會用這樣的一個字眼」，但龔明鑫因立院議程開始，並未回覆。



龔明鑫昨日出席「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」表達不滿，表示會用真實數據談台灣經濟表現，特別點名「不是用論述的，尤其是在《經濟學人》這一篇很奇怪的文章之下，讓各位來參考一下。」



他重申，「我們是表現得很好，我們沒有病，有病的是講我們有病的人」，《經濟學人》應該要多關心，中國現在經濟情況非常糟糕，基本上國內消費不好，又把剩餘產品傾銷到國際，造成了國際市場大亂，「所以《經濟學人》應該去幫他們提供意見，看看怎麼樣解決這個問題比較重要。」



更多 NOWnews 今日新聞 報導

《經濟學人》批「台灣病」 葉俊顯：半導體出口不受匯率影響

回嗆《經濟學人》「台灣病」 龔明鑫：有病的是講我們有病的人

籲台灣重估核電 德國在台協會：德國在俄烏戰爭除役核電廠是錯誤