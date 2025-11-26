即時中心／黃于庭報導

為達武力統一目的，中國近年持續以武力恫嚇，我國勢必得加強國防實力，慎防境外勢力入侵。總統賴清德今（26）日投書《華盛頓郵報》，指出明（2026）年度將追加國防預算約1.25兆新台幣，加速建構「台灣之盾」（T-Dome）；然而有傳聞指稱，投入此筆預算是因為「美國施壓」。對此，賴清德親上火線駁斥，並強硬表態「主要壓力來自中國併吞」。

針對編列國防預算「是否來自美方施壓」，賴清德強調「絕對不能倒果為因、本末倒置」，台灣編列這筆國防特別預算，目的是保護國家安全，維護民主自由生活方式，「主要壓力是來自中國併吞」，不僅是文攻武嚇、對台統戰滲，都有日益增強的趨勢。

總統賴清德。（圖／取自Flickr；作者總統府）

因此，台灣為了保護本身安全，也維護台海和平穩定，賴清德表示，不得不進行對國家安全與區域和平的投資。他也重申，壓力主要來自中國併吞，就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是來自鄰居壓力，而是可能小偷入宅偷竊，為了讓住家更安全，才會花錢裝設監視器。

同樣地，賴清德說道，國家編列特別預算、提高國防力量，也是為了防止中國併吞，並非來自其他方面。政府主要動力就是要保護國家安全，以及民主自由的生活體制，讓經濟持續發展，人民可以安全。

原文出處：快新聞／駁「美方施壓」投入軍購！賴清德「神比喻」開嗆：壓力來自中國

