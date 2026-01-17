駁「美積電」傳言 經濟部：台積電根留台灣、先進製程八成在台

經濟部透過官方臉書發文澄清，台積電全球布局仍是「TaiwanSMC」，海外投資是因應客戶需求，並非取代台灣。 圖:翻攝自經濟部臉書

網路近日流傳台積電加大美國投資恐變成「美積電」，經濟部今出面澄清指出，台積電全球布局依舊是「TaiwanSMC」，先進製程重心持續留在台灣，預估到2036年，先進製程產能占比台灣約八成、美國約兩成，海外投資並非取代台灣。

經濟部透過臉書發文強調，台灣企業走向國際、在各國設點，是實力與競爭力的自然展現。正如台積電因應客戶需求，陸續在中國、日本與美國設廠；同樣地，美國記憶體大廠美光來台投資、設立先進封裝關鍵據點，也不會因此被稱作「台光」。

經濟部進一步指出，台積電全球研發中心設於新竹科學園區，研發與關鍵技術根基仍在台灣。近期台積電董事長魏哲家也再次對外說明，台積電所有決策皆以客戶需求為核心，海外布局是因應市場與供應鏈需求的策略選擇，並非轉移或削弱台灣的關鍵地位。

經濟部強調，台積電先進製程持續領先全球，「美積電」之說並不成立，台灣仍是台積電最重要的研發與製造基地。

